Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đặt quan hệ Mỹ-Trung trước những điều chỉnh mới

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, được giới quan sát dự báo sẽ tạo thêm những điều chỉnh trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong phản ứng đầu tiên về kết quả bầu cử, ngày 4/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh đây là công việc nội bộ của Mỹ, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để bảo vệ và thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Bà nêu rõ Trung Quốc mong muốn tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng những khác biệt và mở rộng hợp tác, hướng tới xây dựng quan hệ chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng.

Theo các nhà phân tích, việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội có thể hạn chế khả năng Tổng thống Donald Trump đơn phương triển khai các chính sách đối ngoại và thương mại, trong đó có việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây là vấn đề đáng chú ý khi thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước dự kiến hết hiệu lực vào tháng 1 tới.

Ông Wu Xinbo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), nhận định nếu đảng Dân chủ hạn chế việc áp thuế, Tổng thống Trump sẽ ít có khả năng sử dụng công cụ thuế quan trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, theo ông Drew Thompson, chuyên gia cao cấp tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), đảng Dân chủ cũng phải cân nhắc tác động của việc điều chỉnh chính sách thuế đối với các doanh nghiệp, người lao động và các nhóm cử tri vốn ủng hộ biện pháp này.

Một vấn đề khác là cách Trung Quốc điều chỉnh quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử.

Theo bà Patricia Kim, chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Viện Brookings (Mỹ), Bắc Kinh nhiều khả năng tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington, coi đây là cách thức ít tốn kém nhất để quản lý quan hệ song phương. Bà cũng nhận định cả hai bên hiện chưa kỳ vọng hoặc tìm kiếm một sự cải thiện căn bản trong quan hệ.

Trong khi đó, ông Steve Tsang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Trường Nghiên cứu phương Đông và châu Phi (SOAS) tại Anh, cho rằng việc Tổng thống Trump suy giảm ảnh hưởng chính trị sau bầu cử có thể khiến Bắc Kinh gia tăng sức ép trong đàm phán. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cần cân nhắc để tránh những động thái có thể khiến quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng.

Giới quan sát cũng nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tạo thêm sức ép chính trị trong nước đối với chính quyền Tổng thống Trump, song chưa chắc dẫn tới thay đổi căn bản trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn vẫn có nhiều khác biệt về thương mại và an ninh, việc duy trì đối thoại và kiểm soát bất đồng tiếp tục là vấn đề quan trọng đối với quan hệ song phương./.

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