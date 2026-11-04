Tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu của Pháp

Ngày 4/11, giới chức Pháp cho biết một vụ tấn công mạng đã nhắm vào các kho lạnh lưu trữ nguồn máu hiến tặng tại nước này. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ tin tặc gây báo động trên khắp châu Âu gần đây.

Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) xác nhận sự cố an ninh mạng đã xảy ra tại đơn vị cung cấp dịch vụ làm lạnh vào ngày 2/11, gây ảnh hưởng đến hệ thống giám sát và điều khiển tại 3 cơ sở.

Theo tạp chí Le Canard Enchaine (Pháp), các kho lạnh, nơi lưu trữ các mẫu máu cũng như các túi huyết tương dùng cho việc truyền máu và sản xuất thuốc, đã bị cài đặt lại nhiệt độ lên tới 110 độ C thay vì mức -30 độ C tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, EFS cho biết chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với các sản phẩm máu. Văn phòng Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết hệ thống cảnh báo và giám sát của các cơ sở đã đảm bảo an toàn cho các sản phẩm máu. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra cuộc tấn công mạng này.

Sự cố trên diễn ra ngay sau các cuộc tấn công mạng buộc nhiều cửa hàng tại 8 quốc gia châu Âu phải tiêu hủy một lượng lớn thực phẩm do tin tặc can thiệp vào hệ thống làm lạnh hôm 2/11, tương tự như các vụ tin tặc từng càn quét hàng chục siêu thị tại Pháp cách đây 3 tuần./.