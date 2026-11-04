Google đầu tư 15 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Malaysia

Ngày 4/11, tập đoàn công nghệ Mỹ Google công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào Malaysia trong hai năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng khác, trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ.

Malaysia là trung tâm phát triển trung tâm dữ liệu mới nhanh nhất Đông Nam Á. Các trung tâm dữ liệu là những tòa nhà giống nhà kho chứa đầy máy chủ, dùng để huấn luyện và vận hành các công cụ AI như chatbot và công cụ tạo ảnh.

Trong một tuyên bố, Google cho rằng Malaysia là một trong những nền kinh tế số năng động nhất Đông Nam Á, với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 99% và tốc độ ứng dụng AI nhanh trong các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khoản đầu tư 15 tỷ USD sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2027-2028, mở rộng từ khoản đầu tư 2 tỷ USD công bố năm 2024.

Các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện lớn, gây áp lực lên lưới điện vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Trong nhiều trường hợp, các trung tâm này còn cần lượng nước lớn để làm mát thiết bị. Trên thế giới, làn sóng phản đối tác động môi trường của các trung tâm dữ liệu ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó là những lo ngại về tiếng ồn, ô nhiễm, cảnh quan và số việc làm thực tế mà các cơ sở này tạo ra.

Google cam kết các khu trung tâm dữ liệu của tập đoàn tại các khu công nghiệp Malaysia sẽ sử dụng năng lượng hiệu quả. Tập đoàn cho biết sẽ góp phần tăng cường an ninh nguồn nước tại địa phương và bổ sung hơn 1 gigawatt công suất năng lượng sạch vào lưới điện quốc gia.

Theo Google, khi đi vào hoạt động, các cơ sở này dự kiến duy trì hơn 9.000 việc làm tại địa phương mỗi năm, với mức lương bình quân cao hơn 45% so với mức trung vị cả nước.

Theo công ty nghiên cứu thị trường DC Byte, Malaysia chiếm hơn một nửa công suất trung tâm dữ liệu đang xây dựng tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm 2026, một phần nhờ hoạt động của các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, hồi tháng 7, Phó Thủ tướng Malaysia phát biểu trước Quốc hội rằng đến năm 2035, các trung tâm dữ liệu được dự báo tiêu thụ 1/3 tổng lượng năng lượng của nước này. Khi đó, chính phủ cho biết chỉ phê duyệt các dự án trung tâm dữ liệu sau khi bảo đảm đủ năng lực cung cấp điện và nước.

Không chỉ tại Malaysia, các dự án của Google ở nơi khác cũng vấp phải rào cản về môi trường. Hồi tháng 10, một cơ quan chức năng của Phần Lan đã ra lệnh tạm dừng thi công hai địa điểm xây dựng trung tâm dữ liệu của Google tại nước này, cho đến khi hoàn tất đánh giá tác động môi trường bắt buộc./.

Amazon sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho các địa phương đặt trung tâm dữ liệu tại Mỹ AWS đầu tư hơn 1 tỷ USD trong 5 năm tới vào các cộng đồng quanh trung tâm dữ liệu tại Mỹ, tập trung vào giáo dục, năng lượng, nước và đào tạo nghề nhằm giảm tác động của hoạt động này với địa phương.