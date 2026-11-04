Samsung được xếp hạng đứng đầu về kích thước màn hình tivi

Ngày 4/11, các nguồn tin trong ngành cho hay Tập đoàn điện tử Samsung đã giành vị trí dẫn đầu ở tất cả các phân khúc về kích thước màn hình tivi, từ những chiếc tivi nhỏ gọn 32 inch cho đến các mẫu màn hình có kích thước 70 inch trở lên, trong bảng xếp hạng của tổ chức đánh giá sản phẩm Consumer Reports (Mỹ).

Theo các nguồn tin nói trên, Consumer Reports đã đánh giá 358 mẫu tivi trong báo cáo năm 2026 được công bố vào tháng trước, tập trung vào các tính năng chính như độ phân giải, khả năng hỗ trợ các dịch vụ truyền phát trực tuyến (streaming) và tính năng nhận diện giọng nói, theo đó mẫu tivi QD-OLED của Samsung (QN65S95H) đã đứng đầu danh mục tivi xuất sắc nhất với số điểm 91.

Consumer Reports mô tả mẫu tivi trên là một trong những chiếc tivi tốt nhất mà người tiêu dùng có thể mua hiện nay, đồng thời khen ngợi chất lượng hình ảnh cũng như độ sáng đã được cải thiện so với phiên bản tivi trước đây.

Tổ chức trên cũng nêu bật khả năng hỗ trợ tần số quét màn hình lên đến 165 hertz và hệ thống âm thanh Dolby Atmos của loại tivi này; khẳng định mẫu sản phẩm này mang lại hiệu suất vận hành cao cả về chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh.

Trong khi đó, QN65S95F - phiên bản trước đây của loại ti vi trên, cũng nhận được những đánh giá tích cực vì có chất lượng hình ảnh, hiệu suất vận hành và hệ thống âm thanh tốt với mức giá hợp lý./.

Samsung Electronics lần đầu đạt lợi nhuận hoạt động quý 77 tỷ USD Với kết quả lợi nhuận 107.400 tỷ won (khoảng 77 tỷ USD), Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý.