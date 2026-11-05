Đời sống

Mỹ: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại New York, 6 người thiệt mạng

Theo thông báo của Sở Cứu hỏa thành phố, đám cháy lớn bùng phát tại một ngôi nhà khung gỗ liền kề ở quận Brooklyn, thành phố New York, vào khoảng 1h40 sáng (giờ địa phương).

Nguyễn Hà

Giới chức Mỹ cho biết 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng ở thành phố New York rạng sáng 5/11 theo giờ địa phương.

Theo thông báo của Sở Cứu hỏa thành phố, đám cháy lớn bùng phát tại một ngôi nhà khung gỗ liền kề ở quận Brooklyn, thành phố New York, vào khoảng 1h40 sáng (giờ địa phương).

Hơn 200 nhân viên ứng cứu đã được huy động đến hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hỏa mất khoảng 3 giờ mới dập tắt được đám cháy.

Sở Cứu hỏa cho biết 4 người tử vong tại hiện trường. Hai người khác trong tình trạng nguy kịch được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó cũng không qua khỏi. Trong số 7 người bị thương, có 3 lính cứu hỏa bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng phát hiện một pin lithium-ion tại hiện trường, song chưa xác định liệu thiết bị này có liên quan đến nguyên nhân gây cháy hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Hỏa hoạn ở Mỹ #Cháy nhà Mỹ
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