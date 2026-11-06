Sáng ngày 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (xã Bình Lợi), đã diễn ra Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2026). Sự kiện năm nay kết hợp giữa Đại lễ kỷ niệm và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031, theo hình thức “2 trong 1”, lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp sự quang lâm chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Về phía lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hiện diện của ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát biểu tại Đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành của Giáo hội. Diễn văn nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong việc kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng dân tộc; đồng thời gửi gắm những định hướng, kỳ vọng đối với sự phát triển của Giáo hội trong chặng đường tiếp theo.

Sự kiện quy tụ gần 2.000 đại biểu tham dự, bao gồm chư tôn đức giáo phẩm, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và đông đảo Phật tử trong nước và ở nước ngoài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chương trình, buổi sáng cùng ngày cũng đã diễn ra Hội nghị của hai Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Đây là dịp để các cấp lãnh đạo Giáo hội nhìn lại kết quả hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ vừa qua và kiện toàn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, hướng tới mục tiêu “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”.

Vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày, Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc. Với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu chính thức, phiên họp này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình đánh giá nhiệm kỳ và hoạch định phương hướng hoạt động cho Giáo hội trong 5 năm tới. Sự kiện “2 trong 1” năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà còn khẳng định vị thế, uy tín của Giáo hội trong đời sống xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Phạm Gia Túc trao bằng khen tôn vinh kết quả các hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ vừa qua. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)