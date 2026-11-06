Trung Quốc thông qua Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới

Ngày 6/11, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã thông qua Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới, nhằm tăng cường phòng ngừa, xử lý các hành vi tham nhũng xuyên biên giới, bảo vệ chủ quyền, an ninh cũng như lợi ích phát triển của Trung Quốc và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Theo Tân Hoa xã, luật được thông qua tại kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc, gồm 47 điều trong 6 chương, quy định về cơ chế và trách nhiệm, xử lý vụ việc và hợp tác quốc tế, tuân thủ các quy định về liêm chính, cùng trách nhiệm pháp lý. Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Trong quá trình hoàn thiện, dự luật đã được sửa đổi để mở rộng phạm vi, trong đó bổ sung nội dung thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu về chống tham nhũng công bằng hơn.

Các sửa đổi cũng siết chặt yêu cầu bảo mật, đồng thời tăng cường nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới thiết lập bộ phận hoặc bố trí nhân sự phụ trách tuân thủ các quy định về chống tham nhũng, phù hợp với quy mô, hoạt động kinh doanh và mức độ rủi ro.

Dự luật được trình Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc xem xét lần đầu vào tháng 8/2026.

Cũng tại kỳ họp ngày 6/11, Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc thông qua luật về tố tụng vì lợi ích công do cơ quan kiểm sát tiến hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Luật gồm 53 điều trong 6 chương, quy định về những vấn đề chung, thẩm quyền, thụ lý và điều tra vụ việc, khởi kiện, xét xử, thi hành án và các điều khoản bổ sung.

Văn bản xác định các lĩnh vực thuộc phạm vi tố tụng hành chính và dân sự vì lợi ích công, nội dung và trình tự ban hành kiến nghị của cơ quan kiểm sát trong hoạt động này, cũng như sự phối hợp, liên kết với các luật khác./.

Trung Quốc xác định 4 trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết loại trừ tham nhũng ở bất cứ nơi nào xuất hiện, đảm bảo mọi vụ việc đều được điều tra và mọi hành vi tham nhũng đều bị trừng trị.