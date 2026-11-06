Hải Phòng cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân cuối cùng tại dự án Đồng Cẩm

Ngày 6/11, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với đất của 3 hộ gia đình các ông Vũ Quang Cồi, Vũ Văn Đài, Đinh Xuân Quang để thực hiện xây dựng Khu dân cư mới Đồng Cẩm.

Đây là những hộ dân cuối cùng không chấp hành các quy định của Nhà nước khi thu hồi đất để xây dựng khu dân cư mới phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tổng diện tích đất phải cưỡng chế thu hồi là hơn 2.900m2.

Sau khi đọc các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, Ban cưỡng chế thu hồi đất đã tiến hành đo đạc, lập biên bản thu hồi các diện tích đất và cây cối hoa màu trên đất đối với 3 hộ dân trên. Lực lượng chức năng cũng tiến hành bảo quản tài sản, cây cối hoa màu và thông báo cho người bị cưỡng chế đến nhận lại tài sản.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã nhiều lần vận động, thuyết phục, tổ chức đối thoại giải đáp tất cả các thắc mắc, kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng do thực hiện dự án.

Sau các buổi đối thoại, hầu hết người dân đã đồng thuận với dự án, nhận tiền đền bù và thực hiện bàn giao đất cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ có 3 hộ dân trên vẫn kiên quyết không chấp hành các quy định của Nhà nước.

Lực lượng chức năng đo, lập biên bản diện tích đất cưỡng chế thu hồi. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Đồng Cẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Dương-Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng hơn 44,4ha đất tại 3 thôn Minh Tiến, Quảng Bình và Phí Gia, với tổng kinh phí hơn 1.140 tỷ đồng; trong đó, diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng của các hộ dân là 35,2ha của 496 hộ dân.

Theo quy hoạch, dự án dành gần 13,2ha đất ở; hơn 1,4ha đất thương mại dịch vụ; phần diện tích còn lại dành cho các công trình trường học, y tế, giao thông, cây xanh...

Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã triển khai việc giải phóng mặt bằng, thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm bắt đầu từ tháng 2/2026.

Đến nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã Kim Thành đã hoàn thành việc kiểm kê, đo đạc và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ dự án (12 đợt) với tổng số tiền là 244,4 tỷ đồng. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã đã tổ chức chi trả tiền được 7 đợt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 207,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, địa phương đã hoàn tất các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật trước khi triển khai cưỡng chế.

Lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa cây cối hoa màu trên diện tích đất thực hiện cưỡng chế thu hồi. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Quá trình giải phóng mặt bằng dự án được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã đã triển khai việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường đảm bảo đúng thời gian và các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Dự án xây dựng khu dân cư mới Đồng Cẩm không chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang diện mạo địa phương mà còn là một trong những công trình, dự án được đưa vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng năm 2026.

Xã Kim Thành là một trong những địa phương của thành phố Hải Phòng quyết liệt trong việc giải phóng mặt bằng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, xã Kim Thành đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho 14 dự án gồm 7 dự án trong ngân sách và 7 dự án ngoài ngân sách./.

Hải Phòng rà soát các phương án thu hồi đất xây dựng khu dân cư mới Đồng Cẩm Xã Kim Thành dự kiến cưỡng chế thu hồi 6.289m2 đất của 5 hộ dân vào ngày 6/11 để triển khai khu dân cư mới Đồng Cẩm, với tổng kinh phí hơn 1.140 tỷ đồng.