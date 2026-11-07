Tỉnh Ninh Bình đào tạo kỹ năng số cho 30.000 nông dân

Không chỉ thiếu vốn hay thiếu đất sản xuất, nhiều hộ nghèo ở nông thôn lâu nay còn chịu thiệt thòi vì không nắm được giá cả thị trường, làm ra nông sản chỉ biết trông chờ thương lái đến tận vườn thu mua.

Để giúp bà con tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Ninh Bình đang triển khai chương trình bồi dưỡng 30.000 “nông dân số” gắn với công tác giảm nghèo thông tin tại cơ sở.

Theo chương trình đào tạo giai đoạn 2026-2030 tại Kế hoạch số 283/KH-UBND, quy mô bồi dưỡng kỹ năng số cho nông dân và cán bộ hợp tác xã sẽ khởi đầu với 1.000 người ngay trong năm 2026, sau đó nâng dần lên 7.500 người mỗi năm vào hai năm 2029 và 2030.

Cùng với nguồn lực đào tạo nghề, tỉnh Ninh Bình cũng dự kiến bố trí khoảng 400 tỷ đồng cho 5 nhóm dự án giảm nghèo trọng điểm đến năm 2030, trong đó chú trọng phát triển các tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn, xóm.

Tại các lớp tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các xã, phường tổ chức, chương trình học được chia thành 6 phần rất gần gũi với công việc nhà nông. Bà con được hướng dẫn ngay trên điện thoại thông minh cách tra cứu thời tiết, ghi nhật ký đồng ruộng điện tử, dán tem truy xuất nguồn gốc đến cách chụp ảnh nông sản, đưa hàng lên sàn thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, sau lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số nông nghiệp giữa Hội Nông dân Ninh Bình với Lào Cai và Tuyên Quang diễn ra trong tháng 10/2026, nông dân trong tỉnh càng có thêm kênh quảng bá đặc sản địa phương đi xa.

Biết dùng điện thoại để tìm hiểu chính sách hỗ trợ, học kỹ thuật mới và tự rao bán sản phẩm, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã dần làm chủ đầu ra, góp phần kéo tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh xuống dưới 1% một cách vững chắc./.

Tổ công nghệ số cộng đồng giúp người dân Ninh Bình tự tin bước vào môi trường số Việc thành lập, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố được Ninh Bình triển khai đồng bộ, thông suốt, đưa chuyển đổi số đến gần dân hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.