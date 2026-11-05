Số vụ tấn công mạng ở Nhật Bản cao kỷ lục

Kết quả khảo sát công bố ngày 5/11 ở Nhật Bản cho thấy số vụ tấn công mạng nhắm vào các trang web của doanh nghiệp nước này đã lên tới khoảng 475 triệu vụ chỉ riêng trong tháng 10/2026, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Con số này cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 21 triệu vụ so với tháng 9/2026 – thời điểm từng ghi nhận số vụ tấn công cao nhất trước đó.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tần suất các vụ tấn công mạng đã tăng mạnh trong vài tháng gần đây. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tin tặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tự động hóa các hành vi tấn công.



Thực trạng này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu với quy mô hàng triệu thông tin. Đáng chú ý, tại tập đoàn GMO Internet, các tài khoản khách hàng cũng bị thao túng trái phép.

Những vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn thông tin đang ngày càng gia tăng, trong khi các lượt truy cập đáng ngờ xuất hiện với tần suất dày đặc.



Công ty Cyber Security Cloud có trụ sở tại Tokyo, đơn vị cung cấp các công cụ bảo vệ trang web trước những truy cập trái phép, đã tổng hợp dữ liệu về các kết nối bất hợp pháp được ghi nhận thông qua dịch vụ của doanh nghiệp.

Theo đó, từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026, con số này dao động trong khoảng 100-200 triệu vụ mỗi tháng, trước khi tăng vọt lên khoảng 400 triệu vụ vào tháng 6/2026. Từ tháng 7 đến nay, con số này tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động trong khoảng 200-400 triệu vụ mỗi tháng.



Xét về phương thức, phần lớn các kết nối bất hợp pháp được ghi nhận là hoạt động “quét web” (web scan), tức tìm hiểu cấu trúc trang web để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc sai sót trong thiết lập hệ thống để tìm cách xâm nhập.

Ngoài ra, các vụ tấn công theo phương thức “SQL Injection” (tiêm mã SQL), sử dụng các câu lệnh độc hại nhằm truy cập, đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, cũng đang gia tăng đột biến.



Ông Yoji Watanabe, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Cyber Security Cloud, cảnh báo việc không kịp thời khắc phục các lỗ hổng phần mềm có thể khiến hệ thống trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.

Ông nhấn mạnh khoảng thời gian từ khi lỗ hổng bảo mật được phát hiện đến khi xảy ra thiệt hại đang ngày càng rút ngắn, do đó doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về các rủi ro để bảo vệ hệ thống./.

Nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp Nhật Bản Ngày 2/11, công ty dịch vụ công nghệ thông tin Paycloud Holdings có trụ sở tại Tokyo cho biết khoảng 77 triệu địa chỉ email đã bị rò rỉ sau khi tin tặc xâm nhập trái phép vào các máy chủ.