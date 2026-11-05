Khai mạc AI4VN 2026 - 'Ba nhà' chung sức xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ

Ngày 5/11, Ngày hội Trí tuệ nhân tạo - AI4VN 2026 với chủ đề "Agentic AI & The Future of Learning - AI tự chủ và tương lai việc học" chính thức diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là sự kiện kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng AI trong học tập, làm việc và đời sống.

Chương trình năm nay tập trung thảo luận những thay đổi AI đang mang đến cho học tập, làm việc và các lĩnh vực đời sống. Sự kiện cũng tạo cơ hội kết nối hợp tác nghiên cứu, đầu tư giữa các bên trong hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

AI4VN là sự kiện thường niên được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Sau 8 năm triển khai, AI4VN đã trở thành một sự kiện khoa học tin cậy, thu hút quan tâm của đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu... cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã mở đầu bằng câu chuyện tại chính hội trường này tám năm trước, lần đầu ngày hội AI4Life được tổ chức. Khi ấy, AI chủ yếu xuất hiện trong phòng thí nghiệm và tại các hội thảo khoa học. Những người khởi xướng chọn tên AI4Life với mong muốn đưa AI vào cuộc sống, để nhà nghiên cứu gặp doanh nghiệp và cùng tìm lời giải cho những vấn đề thực tế. Điều họ chưa hình dung được theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là công nghệ sẽ đi vào đời sống nhanh đến thế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Bùi Thế Duy dẫn ví dụ cuộc thi AI Arena, trong 20 phút, các sinh viên dùng AI xây dựng một phần mềm ngay trên sân khấu, công việc mà trước đây có thể mất nhiều tuần. Khả năng rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm đặt ra câu hỏi cho các trường đại học, doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu phát triển.

Ông kỳ vọng AI4VN tiếp tục là nơi giới nghiên cứu gặp gỡ doanh nghiệp như mục tiêu ban đầu, đồng thời giúp giảng viên, sinh viên tìm thấy những cách ứng dụng mới từ các bài toán thực tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thanh Vân, Thư ký Toà soạn VnExpress, Trưởng Ban tổ chức cho biết, AI4VN tiền thân là Hội nghị Trí tuệ nhân tạo AI4Life, từng được khởi nguồn và tổ chức lần đầu tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018. Hôm nay, sau 8 năm phát triển, AI4VN 2026 chính thức quay trở lại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo bà Vân, cột mốc này đánh dấu việc lần đầu tiên AI4VN được tổ chức ở quy mô toàn Đại học Quốc gia - nơi hội tụ của tri thức, nghiên cứu và lực lượng công nghệ trẻ. Lần đầu tiên diễn ra với sự tham dự trực tiếp của 300 sinh viên. Sự có mặt của các bạn mang đến sức sống mới cho ngày hội năm nay.

Bà Bùi Thanh Vân, Thư ký Toà soạn VnExpress, Trưởng Ban tổ chức AI4VN chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đại diện ban tổ chức, hành trình 8 năm của AI4VN khẳng định một thực tế là: Trí tuệ nhân tạo không thể phát triển đơn lẻ. AI4VN 2026 tiếp tục đóng vai trò là nhịp cầu kết nối giữa "Ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Trong đó, nhà nước định hướng chiến lược và xây dựng khung chính sách. Nhà trường tập trung đào tạo nhân lực và nghiên cứu nền tảng. Doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ, ứng dụng AI để giải quyết các bài toán thực tế và tạo ra giá trị kinh tế. Sự hợp tác chặt chẽ giữa ba trụ cột này là điều kiện cần thiết để Việt Nam xây dựng năng lực AI tự chủ và bền vững.

"Các bạn đang ngồi ở đây có một lợi thế rất lớn: được tiếp cận công nghệ mới từ sớm và nắm bắt xu hướng nhanh chóng. Nhưng lợi thế đó chỉ biến thành năng lực thực sự khi các bạn bắt tay vào chuyển từ việc "dùng AI" sang "hiểu AI" và "làm chủ công nghệ". Nhà trường cung cấp nền tảng kiến thức, doanh nghiệp mang đến bài toán và nguồn lực. Phần còn lại phụ thuộc vào sự chủ động, tính kỷ luật và năng lực thực thi của chính các bạn," bà Vân nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2026. Giải thưởng nhằm vinh danh những giải pháp, thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo nổi bật, đã hoàn thiện và triển khai thực tế, góp phần mang lại lợi ích và thay đổi cuộc sống, đồng thời khuyến khích sự phát triển và ứng dụng AI ở nhiều lĩnh vực đời sống.

Ban tổ chức đã vinh danh 3 giải pháp AI xuất sắc, 3 sản phẩm AI xuất sắc, 5 tài năng AI Việt và 5 doanh nghiệp AI tiêu biểu.

3 Giải pháp AI xuất sắc được vinh danh gồm FPT AI Factory của FPT Smart Cloud, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS của Elcom và giải pháp Xây dựng và bảo vệ niềm tin số bằng AI của MoMo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba giải pháp AI xuất sắc gồm nền tảng FPT AI Factory của FPT Smart Cloud, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS của Elcom và giải pháp Xây dựng và bảo vệ niềm tin số bằng AI của MoMo.

Ở hạng mục Sản phẩm AI xuất sắc, giải thưởng thuộc về Doctranslate.io của ThinkPrompt, hệ điều hành doanh nghiệp AI BrainOS của AIZ và nền tảng Kyta Platform của FPT IS.

Các tài năng Ai Việt được vinh danh. (Ảnh PV/Vietnam+)

Hai nhà nghiên cứu Lê Trung Hiếu từ FPT IS và Nguyễn Hà Phong, Qualcomm AI Research, được vinh danh ở hạng mục Tài năng AI Việt, cùng Nguyễn Tiến Đồng - CMC OpenAI, Lê Duy Dũng - Đại học VinUni và Nguyễn Xuân Khánh - Đại học Oulu, Phần Lan.

5 đơn vị nhận giải Doanh nghiệp AI tiêu biểu gồm Elcom, CMC OpenAI, MoMo, Zalo Platforms và Minh Phúc Transformation./.

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