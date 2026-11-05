Công nghệ

Khai mạc AI4VN 2026 - 'Ba nhà' chung sức xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ

AI4VN 2026 nhấn mạnh vai trò kết nối Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu nền tảng và thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Minh Sơn
Các doanh nghiệp AI tiêu biểu được trao giải tại Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các doanh nghiệp AI tiêu biểu được trao giải tại Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 5/11, Ngày hội Trí tuệ nhân tạo - AI4VN 2026 với chủ đề "Agentic AI & The Future of Learning - AI tự chủ và tương lai việc học" chính thức diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là sự kiện kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng AI trong học tập, làm việc và đời sống.

Chương trình năm nay tập trung thảo luận những thay đổi AI đang mang đến cho học tập, làm việc và các lĩnh vực đời sống. Sự kiện cũng tạo cơ hội kết nối hợp tác nghiên cứu, đầu tư giữa các bên trong hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

AI4VN là sự kiện thường niên được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Sau 8 năm triển khai, AI4VN đã trở thành một sự kiện khoa học tin cậy, thu hút quan tâm của đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu... cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã mở đầu bằng câu chuyện tại chính hội trường này tám năm trước, lần đầu ngày hội AI4Life được tổ chức. Khi ấy, AI chủ yếu xuất hiện trong phòng thí nghiệm và tại các hội thảo khoa học. Những người khởi xướng chọn tên AI4Life với mong muốn đưa AI vào cuộc sống, để nhà nghiên cứu gặp doanh nghiệp và cùng tìm lời giải cho những vấn đề thực tế. Điều họ chưa hình dung được theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là công nghệ sẽ đi vào đời sống nhanh đến thế.

ai4vn7.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Bùi Thế Duy dẫn ví dụ cuộc thi AI Arena, trong 20 phút, các sinh viên dùng AI xây dựng một phần mềm ngay trên sân khấu, công việc mà trước đây có thể mất nhiều tuần. Khả năng rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm đặt ra câu hỏi cho các trường đại học, doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu phát triển.

Ông kỳ vọng AI4VN tiếp tục là nơi giới nghiên cứu gặp gỡ doanh nghiệp như mục tiêu ban đầu, đồng thời giúp giảng viên, sinh viên tìm thấy những cách ứng dụng mới từ các bài toán thực tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thanh Vân, Thư ký Toà soạn VnExpress, Trưởng Ban tổ chức cho biết, AI4VN tiền thân là Hội nghị Trí tuệ nhân tạo AI4Life, từng được khởi nguồn và tổ chức lần đầu tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018. Hôm nay, sau 8 năm phát triển, AI4VN 2026 chính thức quay trở lại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo bà Vân, cột mốc này đánh dấu việc lần đầu tiên AI4VN được tổ chức ở quy mô toàn Đại học Quốc gia - nơi hội tụ của tri thức, nghiên cứu và lực lượng công nghệ trẻ. Lần đầu tiên diễn ra với sự tham dự trực tiếp của 300 sinh viên. Sự có mặt của các bạn mang đến sức sống mới cho ngày hội năm nay.

ai4vn6.jpg
Bà Bùi Thanh Vân, Thư ký Toà soạn VnExpress, Trưởng Ban tổ chức AI4VN chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đại diện ban tổ chức, hành trình 8 năm của AI4VN khẳng định một thực tế là: Trí tuệ nhân tạo không thể phát triển đơn lẻ. AI4VN 2026 tiếp tục đóng vai trò là nhịp cầu kết nối giữa "Ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Trong đó, nhà nước định hướng chiến lược và xây dựng khung chính sách. Nhà trường tập trung đào tạo nhân lực và nghiên cứu nền tảng. Doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ, ứng dụng AI để giải quyết các bài toán thực tế và tạo ra giá trị kinh tế. Sự hợp tác chặt chẽ giữa ba trụ cột này là điều kiện cần thiết để Việt Nam xây dựng năng lực AI tự chủ và bền vững.

"Các bạn đang ngồi ở đây có một lợi thế rất lớn: được tiếp cận công nghệ mới từ sớm và nắm bắt xu hướng nhanh chóng. Nhưng lợi thế đó chỉ biến thành năng lực thực sự khi các bạn bắt tay vào chuyển từ việc "dùng AI" sang "hiểu AI" và "làm chủ công nghệ". Nhà trường cung cấp nền tảng kiến thức, doanh nghiệp mang đến bài toán và nguồn lực. Phần còn lại phụ thuộc vào sự chủ động, tính kỷ luật và năng lực thực thi của chính các bạn," bà Vân nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2026. Giải thưởng nhằm vinh danh những giải pháp, thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo nổi bật, đã hoàn thiện và triển khai thực tế, góp phần mang lại lợi ích và thay đổi cuộc sống, đồng thời khuyến khích sự phát triển và ứng dụng AI ở nhiều lĩnh vực đời sống.

Ban tổ chức đã vinh danh 3 giải pháp AI xuất sắc, 3 sản phẩm AI xuất sắc, 5 tài năng AI Việt và 5 doanh nghiệp AI tiêu biểu.

ai4vn2.jpg
3 Giải pháp AI xuất sắc được vinh danh gồm FPT AI Factory của FPT Smart Cloud, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS của Elcom và giải pháp Xây dựng và bảo vệ niềm tin số bằng AI của MoMo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba giải pháp AI xuất sắc gồm nền tảng FPT AI Factory của FPT Smart Cloud, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS của Elcom và giải pháp Xây dựng và bảo vệ niềm tin số bằng AI của MoMo.

Ở hạng mục Sản phẩm AI xuất sắc, giải thưởng thuộc về Doctranslate.io của ThinkPrompt, hệ điều hành doanh nghiệp AI BrainOS của AIZ và nền tảng Kyta Platform của FPT IS.

ai4vn3.jpg
Các tài năng Ai Việt được vinh danh. (Ảnh PV/Vietnam+)

Hai nhà nghiên cứu Lê Trung Hiếu từ FPT IS và Nguyễn Hà Phong, Qualcomm AI Research, được vinh danh ở hạng mục Tài năng AI Việt, cùng Nguyễn Tiến Đồng - CMC OpenAI, Lê Duy Dũng - Đại học VinUni và Nguyễn Xuân Khánh - Đại học Oulu, Phần Lan.

5 đơn vị nhận giải Doanh nghiệp AI tiêu biểu gồm Elcom, CMC OpenAI, MoMo, Zalo Platforms và Minh Phúc Transformation./.

(Vietnam+)
#AI4VN 2026 #Đại học Quốc gia Hà Nội #trí tuệ nhân tạo #hệ sinh thái AI #AI Awards 2026 #AI #hệ sinh thái AI #trí tuệ nhân tạo #Ai việt nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Số vụ tấn công mạng ở Nhật Bản cao kỷ lục

Tần suất các vụ tấn công mạng đã tăng mạnh trong vài tháng gần đây. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tin tặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tự động hóa các hành vi tấn công.

Qualcomm khẳng định đây là hợp đồng 5G lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này. (Ảnh: Qualcomm)

SpaceX bắt tay Qualcomm xây mạng 5G toàn nước Mỹ

Thương vụ Starlink Mobile giữa SpaceX và Qualcomm được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch của công ty do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo nhằm cạnh tranh với các nhà mạng viễn thông lớn tại Mỹ.

Apple đang cắt giảm ngân sách dành cho nhân viên sử dụng các công cụ AI. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Apple cắt giảm ngân sách liên quan đến AI

Bloomberg News ngày 4/11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Apple đã giảm hạn mức chi tiêu hằng ngày cho AI của một số kỹ sư từ 300 USD xuống còn 200 USD trong tháng trước.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu của Pháp

Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) xác nhận sự cố an ninh mạng đã xảy ra tại đơn vị cung cấp dịch vụ làm lạnh vào ngày 2/11, gây ảnh hưởng đến hệ thống giám sát và điều khiển tại 3 cơ sở.

Hôm 24/6, Indonesia thông báo trung tâm dữ liệu quốc gia bị tin tặc tấn công đòi khoản tiền chuộc 8 triệu USD. (Ảnh: Vietnam+)

Binance công bố thủ đoạn đánh cắp 6,34 tỷ USD

Theo Binance, các đối tượng bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6, nhắm vào một kỹ sư của sàn giao dịch bằng cách dụ người này tải phiên bản chứa mã độc của phần mềm lập trình Homebrew.

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Google tắt mặc định AI đối với học sinh tại Mỹ

Theo chính sách mới, các trường có thể chủ động bật, tắt từng công cụ của Google. Các chatbot Gemini, Gemini Notebook và công cụ tìm kiếm đều mặc định ở trạng thái tắt cho đến khi trường kích hoạt.