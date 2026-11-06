Công nghệ

Hàn Quốc đầu tư 1,6 tỷ USD cho công nghệ chiến lược

Năng lượng nhiệt hạch và lò phản ứng muối nóng chảy là những lĩnh vực công nghệ cốt lõi thuộc chiến lược 7 dự án SEED của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phát triển các động lực tăng trưởng tương lai.

Nhật Hưng
(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai ba chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng nhiệt hạch, lò phản ứng muối nóng chảy ứng dụng hàng hải và màn hình thế hệ mới, với tổng kinh phí 2.167,47 tỷ won (khoảng 1,6 tỷ USD).

Các dự án dự kiến lần lượt khởi động từ năm 2027, nhằm củng cố nền tảng công nghệ cho những ngành công nghiệp tương lai.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT), quyết định được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban Đánh giá tổng thể các dự án R&D quốc gia năm 2026, diễn ra từ ngày 3-5/11. Cả ba dự án đều được thông qua sau quá trình đánh giá tính khả thi sơ bộ. Trong đó, chương trình phát triển công nghệ cốt lõi và xây dựng nền tảng trình diễn năng lượng nhiệt hạch có tổng kinh phí 1.481,3 tỷ won (khoảng 1,09 tỷ USD), gồm 1.287,7 tỷ won ngân sách nhà nước, triển khai trong giai đoạn 2027-2036.

Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong ba chương trình, tập trung hoàn thiện các công nghệ then chốt như plasma, hệ thống gia nhiệt và duy trì dòng điện, nam châm siêu dẫn, lớp phủ sinh triti, vật liệu nhiệt hạch và chu trình nhiên liệu.

Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng Trung tâm trình diễn công nghệ cốt lõi năng lượng nhiệt hạch nhằm đánh giá hiệu suất của các công nghệ này trong điều kiện khắc nghiệt tương tự môi trường bên trong lò phản ứng nhiệt hạch.

Đối với lĩnh vực hàng hải, dự án phát triển công nghệ lò phản ứng muối nóng chảy (MSR) có tổng kinh phí 317,3 tỷ won (khoảng 235 triệu USD), trong đó ngân sách nhà nước đóng góp 225,2 tỷ won, thực hiện từ năm 2027 đến 2030.

Chương trình do MSIT phối hợp với Bộ Đại dương và Thủy sản triển khai, hướng tới phát triển công nghệ lõi lò phản ứng, hệ thống vận hành, nhiên liệu, vật liệu, công nghệ kết nối giữa lò phản ứng và tàu biển, cũng như các giải pháp đánh giá an toàn cho tàu sử dụng năng lượng hạt nhân.

Trong khi đó, dự án xây dựng nền tảng nghiên cứu quốc gia về màn hình tiên tiến có kinh phí 368,87 tỷ won (khoảng 273 triệu USD), gồm 278,9 tỷ won ngân sách nhà nước, kéo dài đến năm 2033. Chương trình tập trung vào ba hướng công nghệ: cải thiện giới hạn hiệu năng của màn hình OLED (điốt phát quang hữu cơ), tích hợp các công nghệ và chức năng mới, đồng thời phát triển công nghệ hậu OLED.

Theo MSIT, năng lượng nhiệt hạch và lò phản ứng muối nóng chảy là những lĩnh vực công nghệ cốt lõi thuộc chiến lược 7 dự án SEED của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phát triển các động lực tăng trưởng tương lai. Việc đầu tư đồng thời vào năng lượng mới, công nghệ hàng hải và màn hình thế hệ tiếp theo được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh công nghiệp của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Năng lượng #Công nghệ chiến lược #Ngân sách nhà nước #OLED Hàn Quốc
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