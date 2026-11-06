Công nghệ

EU huy động hơn 520 triệu euro phát triển ngành thiết kế chip bán dẫn

Theo kế hoạch huy động, 440 triệu euro tài trợ cho doanh nghiệp, trong khi 85 triệu euro đầu tư phát triển nền tảng điện toán đám mây, các dịch vụ hỗ trợ và công cụ thiết kế chip mã nguồn mở.

Đức Hùng
(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch huy động 525 triệu euro (khoảng 588 triệu USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế chip bán dẫn, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, trong nỗ lực tăng cường năng lực tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Theo Ủy ban châu Âu, chương trình được triển khai thông qua Nền tảng thiết kế chip châu Âu (EuroCDP), chính thức ra mắt mới đây tại Brussels. Nền tảng này giúp các doanh nghiệp tiếp cận phần mềm thiết kế, công nghệ đã được cấp quyền sử dụng, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở sản xuất và nguồn vốn để phát triển sản phẩm.

Trong tổng số 525 triệu euro dự kiến huy động từ ngân sách EU và các nước tham gia, 440 triệu euro được dành để tài trợ cho doanh nghiệp, trong khi 85 triệu euro đầu tư phát triển nền tảng điện toán đám mây, các dịch vụ hỗ trợ và công cụ thiết kế chip mã nguồn mở.

Theo cơ chế hỗ trợ, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn đầu có thể nhận tối đa 100.000 euro để chế tạo và thử nghiệm sản phẩm mẫu. Những doanh nghiệp đã phát triển hơn có thể tiếp cận khoản tài trợ lên tới 16 triệu euro để hoàn thiện công nghệ, tiến tới thương mại hóa sản phẩm.

Đáng chú ý, theo Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp châu Âu chuyên thiết kế chip nhưng không trực tiếp sản xuất hiện chiếm chưa đến 1% doanh thu toàn cầu trong lĩnh vực này. Đây là một điểm yếu của ngành bán dẫn châu Âu, dù khu vực đang tăng cường đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất chip.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen, phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, nhấn mạnh việc phát triển năng lực thiết kế chip có ý nghĩa then chốt đối với khả năng cạnh tranh của châu Âu.

Theo bà, nền tảng mới sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp vượt qua rào cản về chi phí và công nghệ, biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm thực tế.

Ủy ban châu Âu cho rằng việc xây dựng thêm các nhà máy bán dẫn chỉ có thể mang lại hiệu quả lâu dài nếu có đủ nhu cầu đặt hàng, trong đó một phần quan trọng phải đến từ các doanh nghiệp thiết kế chip tại châu Âu.

Sáng kiến EuroCDP được triển khai trong khuôn khổ Đạo luật Chip châu Âu, nhằm củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về chip trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, viễn thông và công nghiệp công nghệ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chip bán dẫn #Liên minh châu Âu #Công nghệ #Sản xuất chip
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Số vụ tấn công mạng ở Nhật Bản cao kỷ lục

Tần suất các vụ tấn công mạng đã tăng mạnh trong vài tháng gần đây. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tin tặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tự động hóa các hành vi tấn công.

Qualcomm khẳng định đây là hợp đồng 5G lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này. (Ảnh: Qualcomm)

SpaceX bắt tay Qualcomm xây mạng 5G toàn nước Mỹ

Thương vụ Starlink Mobile giữa SpaceX và Qualcomm được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch của công ty do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo nhằm cạnh tranh với các nhà mạng viễn thông lớn tại Mỹ.

Apple đang cắt giảm ngân sách dành cho nhân viên sử dụng các công cụ AI. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Apple cắt giảm ngân sách liên quan đến AI

Bloomberg News ngày 4/11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Apple đã giảm hạn mức chi tiêu hằng ngày cho AI của một số kỹ sư từ 300 USD xuống còn 200 USD trong tháng trước.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu của Pháp

Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) xác nhận sự cố an ninh mạng đã xảy ra tại đơn vị cung cấp dịch vụ làm lạnh vào ngày 2/11, gây ảnh hưởng đến hệ thống giám sát và điều khiển tại 3 cơ sở.