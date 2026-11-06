Công nghệ

NASA trình làng mẫu máy bay thử nghiệm thế hệ mới X-70

NASA vừa ra mắt mẫu máy bay thử nghiệm có người lái X-70 Fractal, được trang bị công nghệ điều khiển bay tiên tiến, có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình. 

Hoàng Châu
Ảnh minh họa. (Ảnh: NASA/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: NASA/TTXVN)

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã ra mắt mẫu máy bay thử nghiệm có người lái X-70 Fractal, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và thử nghiệm các công nghệ hàng không tiên tiến. Máy bay được công bố tại hội nghị UP.Summit diễn ra ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida.

Theo NASA, X-70 được trang bị công nghệ điều khiển bay tiên tiến, có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình, cho phép nghiên cứu những khả năng cơ động chưa từng được trình diễn trên máy bay có người lái. Máy bay cũng có thể mang tới 907 kg thiết bị thử nghiệm bố trí bên trong và bên ngoài, phục vụ nhiều nhiệm vụ nghiên cứu và bay thử.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết X-70 sẽ tạo điều kiện để cơ quan này kiểm nghiệm các công nghệ điều khiển bay, khả năng cơ động và những công nghệ tiên tiến khác trong điều kiện bay thực tế.

Thiết kế theo mô-đun cho phép nhanh chóng thay thế thiết bị, qua đó rút ngắn thời gian chuyển từ thử nghiệm này sang thử nghiệm khác. NASA dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên của X-70 dưới danh nghĩa cơ quan này trong vòng hai năm tới.

X-70 có khối lượng cất cánh khoảng 4.536 kg, được thiết kế để bay hành trình ở tốc độ Mach 0,75, tương đương 75% tốc độ âm thanh, đạt độ cao tới 13,7 km và có tầm hoạt động hơn 2.778 km. Các thông số này cho phép máy bay thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu phức tạp trong nhiều điều kiện vận hành.

X-70 tiếp nối dòng máy bay thử nghiệm X vốn đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu hàng không Mỹ, từ Bell X-1 lần đầu vượt tốc độ âm thanh năm 1947, máy bay nghiên cứu siêu vượt âm X-15 đến mẫu X-59 thử nghiệm công nghệ giảm tiếng nổ siêu thanh hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NASA #máy bay thử nghiệm #X-70
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