Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng cuối năm

Hưởng ứng Chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá, mở rộng điểm bán và nâng cấp hạ tầng, dịch vụ mua sắm. Các hoạt động được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sức mua trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn trong 10 tháng năm 2026 đạt 1.678.789 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 778.438 tỷ đồng, tăng 17,3%. Riêng tháng 10, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 82.515 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy sức mua trên thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo dư địa để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và kích cầu trong những tháng cuối năm.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, điểm mới của chương trình Vibrant HCMC là cách tiếp cận tích hợp nhiều hoạt động kích cầu trên cả môi trường trực tuyến và trực tiếp. Thay vì triển khai các chương trình khuyến mại riêng lẻ, thành phố kết nối hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán số, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và thúc đẩy giao dịch.

Chương trình cũng hướng đến việc kết nối các hoạt động mua sắm trực tuyến với trải nghiệm trực tiếp tại các điểm bán, trung tâm thương mại; đồng thời tạo sự liên kết giữa ngành bán lẻ với du lịch, văn hóa và các hoạt động giải trí.

Cách làm này không chỉ khuyến khích người dân tăng chi tiêu mà còn góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm, gia tăng lượng khách đến các điểm mua sắm và dịch vụ trên địa bàn.

“Chúng tôi mong muốn đưa các hoạt động mua sắm trực tuyến đến gần hơn với trải nghiệm thực tế tại điểm bán, đồng thời kết nối ngành bán lẻ với du lịch, văn hóa và các hoạt động dịch vụ để tạo thêm sức hút cho thị trường”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ nhấn mạnh.

Đến nay, hơn 60 sự kiện, 30 tập đoàn lớn và hơn 100 thương hiệu đã xác nhận tham gia chương trình. Đáng chú ý, các ngân hàng cam kết triển khai gói hỗ trợ tiêu dùng với tổng quy mô hơn 10.000 tỷ đồng, góp phần tạo thêm điều kiện tài chính cho người dân mua sắm.

Thành phố kỳ vọng thông qua sự phối hợp giữa các nhà bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức tài chính, Vibrant HCMC sẽ tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Hưởng ứng mùa kích cầu mua sắm cuối năm, Saigon Co.op đưa vào hoạt động mô hình Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là mô hình bán lẻ mới được phát triển nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart, hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu mua sắm hiện đại, tiện nghi và đề cao trải nghiệm công nghệ.

Theo ông Nguyễn Thành Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, điểm khác biệt của Co.opmart Pro là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều công đoạn mua sắm.

Nổi bật là xe đẩy thông minh có khả năng nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị hàng hóa theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, siêu thị trang bị cân tự động ứng dụng AI, quầy tự thanh toán, robot giới thiệu và dùng thử sản phẩm; đồng thời triển khai dịch vụ Click & Collect, cho phép khách đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại điểm bán.

Không gian siêu thị hiện đại, kết hợp trưng bày giữa hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống, sản phẩm OCOP chất lượng cao... Mô hình hướng đến sự tiện nghi nhưng vẫn duy trì chính sách giá phù hợp với người tiêu dùng.

Trong dịp khai trương, nhiều nhóm hàng như trái cây, thủy hải sản và thực phẩm thiết yếu được áp dụng ưu đãi với mức giảm lên đến 40-60%, góp phần tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người dân trong mùa cao điểm cuối năm.

“Co.opmart Pro không đơn thuần là siêu thị có diện mạo mới mà thể hiện định hướng nâng cấp toàn diện hoạt động bán lẻ. Công nghệ được đưa vào phục vụ trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời kế thừa những giá trị đã tạo nên uy tín của Co.opmart trong 30 năm qua. Chúng tôi kỳ vọng việc kết hợp không gian mua sắm hiện đại, dịch vụ thuận tiện với các chương trình ưu đãi sẽ góp phần gia tăng sức mua, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của Saigon Co.op và thị trường bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm,” ông Nguyễn Thành Kiên nhấn mạnh.

Trong khi đó, các trung tâm thương mại cũng tăng cường hoạt động khuyến mại, kết hợp trải nghiệm mua sắm, giải trí và dịch vụ để thu hút khách hàng. Tại Estella Place, doanh nghiệp phối hợp với các đối tác bán lẻ triển khai chương trình Black Friday, ưu đãi theo mùa và nhiều hoạt động cuối tuần dành cho gia đình, trẻ em trong mùa mua sắm cuối năm.

Ông Takeshi Yamaguchi, Giám đốc vận hành bán lẻ kiêm Giám đốc Trung tâm thương mại Estella Place, cho biết đơn vị không chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá mà còn nâng cấp tiện ích, đa dạng hóa trải nghiệm phong cách sống và các hoạt động lễ hội. Chương trình thành viên IKONIC cũng được nâng cấp nhằm mang đến thêm ưu đãi, đặc quyền cho khách hàng.

Theo ông Takeshi Yamaguchi, trong mùa Giáng sinh năm nay, Estella Place tiếp tục phát triển các hoạt động dành cho gia đình, trẻ em và cộng đồng yêu thú cưng, hướng đến xây dựng trung tâm thương mại thành điểm đến gặp gỡ, vui chơi và mua sắm. Đơn vị kỳ vọng lượng khách tham quan và sức mua tăng trong mùa cao điểm cuối năm, đồng thời chú trọng tạo trải nghiệm tích cực để khách hàng quay trở lại.

Việc các hệ thống bán lẻ đồng loạt tăng cường khuyến mại, mở rộng điểm bán và đầu tư công nghệ, dịch vụ cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong hưởng ứng chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ tạo thêm lựa chọn và lợi ích cho người tiêu dùng, các hoạt động này còn góp phần gia tăng sức mua, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027./.

Điều chỉnh khung giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm trong biểu giá bán lẻ Từ ngày 1/11/2026, EVN chính thức điều chỉnh khung giờ sử dụng điện theo hình thức ba giá (gồm giờ bình thường, giờ thấp điểm và giờ cao điểm) đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh.