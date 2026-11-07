Giá vàng thế giới tuần qua tăng mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2026

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 6/11, sau khi số liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Giá vàng giao ngay tăng 5,2% trong tuần qua, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2026.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.074,36 USD/ounce vào lúc 13 giờ 54 phút theo giờ miền Đông Bắc Mỹ. Kim loại quý này đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất là 4.033,29 USD/ounce vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ giảm 0,9% xuống 4.074,90 USD/ounce.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 10/2026 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn vững, cho phép Cục Dự trữ liên bang Mỹ tập trung hơn vào nhiệm vụ kiểm soát lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán có 81% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới, so với 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đã thúc đẩy đồng USD lên giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Đồng USD tăng 0,7% lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá kim loại quý này đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 1 năm, với mức tăng hơn 2% lên 3.954,41 USD/ounce, nhờ giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng đã khiến giá vàng giảm trong phiên sau đó. Giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống mức 3.927,18 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm 1% xuống mức thấp nhất trong phiên là 3.893,31 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh trong các phiên giao dịch sau đó, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ yếu đi đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Giá vàng quay đầu tăng vọt hơn 3% trong phiên 4/11 và ghi nhận mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2026, chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Tiếp tục đà tăng, giá kim loại này có thời điểm chạm mức đỉnh 4.146,63 USD/ounce trong phiên 5/11, cao nhất kể từ ngày 20/10./.

Giá vàng thế giới tăng 3% sau cú hích từ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ Trong phiên 4/11, giá vàng đã chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất một năm là 3.869,85 USD vào cuối tháng trước.