Giá vàng ngày 7/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 6/11, sau khi số liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Giá vàng giao ngay tăng 5,2% trong tuần qua, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2026.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.074,36 USD/ounce vào lúc 13 giờ 54 phút theo giờ miền Đông Bắc Mỹ. Kim loại quý này đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất là 4.033,29 USD/ounce vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ giảm 0,9% xuống 4.074,90 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh trong các phiên giao dịch sau đó, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ yếu đi đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Giá vàng quay đầu tăng vọt hơn 3% trong phiên 4/11 và ghi nhận mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2026, chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Tiếp tục đà tăng, giá kim loại này có thời điểm chạm mức đỉnh 4.146,63 USD/ounce trong phiên 5/11, cao nhất kể từ ngày 20/10.

Tại Việt Nam, sáng 7/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,000-141,000 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: