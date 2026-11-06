Hàng hóa Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tiến sâu hơn vào thị trường Australia

Ngày 6/11, Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Tây Australia 2026 đã được tổ chức tại thành phố Perth (bang Tây Australia), đem lại không gian đối thoại thiết thực nhằm cập nhật thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Đây là sự kiện do Mạng lưới Tài năng Việt-Australia (AVTN) phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp Tây Australia-Việt Nam (WAVBC) tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại diện chính quyền, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn quy tụ không chỉ các doanh nghiệp sở tại và doanh nghiệp kiều bào, mà còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp từ trong nước sang tìm kiếm cơ hội thông qua tổ chức Kết nối Thương mại Toàn cầu (Global Trade Connection).

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và sâu rộng hơn.

Những động lực to lớn từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia (tháng 8/2026), cũng như chuyến thăm của Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook cùng đoàn 32 doanh nghiệp tới Việt Nam (tháng 9/2026), cho thấy sự coi trọng của chính quyền bang đối với thị trường Việt Nam.

Các lĩnh vực được đặc biệt quan tâm bao gồm năng lượng, nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, đào tạo và du lịch.

Theo Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, hai bên sở hữu nhiều thế mạnh mang tính bổ trợ cao, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ kinh tế dài hạn. Tuy nhiên, để khai thác tối đa dư địa này, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động tận dụng các nhịp cầu kết nối để biến tiềm năng thành những dự án đầu tư và hợp đồng thương mại cụ thể.

Khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, ông Phạm Hải Anh cam kết Tổng Lãnh sự quán sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ góc nhìn từ phía chủ nhà, Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds nhận định Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn đối với Tây Australia.

Theo ông, bên cạnh những con số về thương mại, việc xây dựng lòng tin, tăng cường giao thương trực tiếp và nuôi dưỡng mối quan hệ dài hạn là những yếu tố cốt lõi để đi đến thành công.

Ông Reynolds khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng diễn đàn để thấu hiểu nhu cầu của đối tác và tiếp tục phát triển cơ hội sau sự kiện.

Đồng tình với quan điểm này, bà Rebecca Ball, đại diện bộ phận Phát triển Kinh tế thành phố Perth, chỉ ra hai bên còn nhiều không gian hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, giáo dục, du lịch, hàng không và công nghiệp sáng tạo. Bà cũng ghi nhận sự năng động của cộng đồng người Việt trong vai trò chất xúc tác thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa song phương.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của diễn đàn là phiên tọa đàm doanh nghiệp, nơi các cơ hội giao thương được phân tích dựa trên nhu cầu thực tế.

Đại diện các doanh nghiệp lớn – tiêu biểu như Đại Dũng Corp, MCQ Supermarket và Galati Group (đơn vị vận hành hệ thống siêu thị Spudshed) – đã thẳng thắn chia sẻ bài học kinh nghiệm, triển vọng mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, cũng như cơ hội hợp tác trong mảng cơ khí và xây dựng.

Các thảo luận tại diễn đàn cho thấy nhóm hàng gạo, nông sản và thực phẩm của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến sâu hơn vào thị trường Tây Australia, đặc biệt khi các doanh nghiệp sở tại đang có nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Dù vậy, "tấm vé" để bước vào thị trường này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sinh học và quy định nhập khẩu vô cùng nghiêm ngặt của Australia.

Không dừng lại ở hàng tiêu dùng, diễn đàn còn mở ra những hướng đi cụ thể về khả năng cung ứng dây cáp điện, vật liệu xây dựng từ Việt Nam, cũng như nhu cầu hợp tác đầu tư phát triển hệ thống trường học quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch WAVBC, đánh giá cao tính thực tiễn của diễn đàn khi đi thẳng vào nhu cầu của doanh nghiệp thay vì chỉ dừng ở các định hướng chung.

Ông chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với những trao đổi rất cụ thể, từ cơ hội nhập khẩu dây điện, vật liệu của Việt Nam, đến phát triển trường học quốc tế và đưa thêm sản phẩm Việt vào hệ thống phân phối tại Tây Australia. Đây đều là những nhu cầu thực tế, có tiềm năng phát triển thành các dự án hợp tác.”

Đại diện WAVBC khẳng định hiệp hội sẽ tiếp tục bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên duy trì đà kết nối sau diễn đàn nhằm từng bước hiện thực hóa các cơ hội này.

Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Tây Australia 2026 cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 - Sắc màu quê hương (Vietnamese Culture Day 2026).

Sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động xúc tiến kinh tế và giao lưu văn hóa được kỳ vọng sẽ thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp và người dân Việt Nam với bang Tây Australia./.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia về năng lượng và khoáng sản thiết yếu Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã làm việc với lãnh đạo một số doanh nghiệp Australia, trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ trong đó có các khâu thăm dò, khai thác, chế biến và tinh luyện.