Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng 7/11, Quốc hội làm việc ở hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Tại phiên họp, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,40%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Về cơ bản các ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết thể hiện sự thống nhất, đồng tình cao, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết và trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2027. Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua được hoàn thiện, trong đó quy định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên cơ sở bám sát văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Kết luận số 18, Kết luận số 106 của Trung ương.

Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Phát triển mạnh các thành phần của nền kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, Chính phủ cũng chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, đảm bảo thành quả tăng trưởng được lan tỏa sâu rộng, công bằng đến các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực năm 2027 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục có diễn biến khó lường, tạo áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô trong nước. Chính phủ xác định giữa ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, trong đó tập trung:

Về chính sách tài khóa, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027, đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Về chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống.

Tăng cường công tác phân tích, dự báo, chủ động các kịch bản điều hành giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều chỉnh phù hợp các mặt hàng giá do Nhà nước quản lý, qua đó phấn đấu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Để sớm triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng nghị quyết năm 2027 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với các giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2027.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 là một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ Hai, được đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại Tổ và Hội trường, với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp vào việc hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước trong năm tới.

Tại các phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn của nền kinh tế. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ điều kiện bảo đảm tăng trưởng, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các đại biểu quan tâm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xử lý các dự án tồn đọng; tăng cường liên kết vùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, xác lập mục tiêu, chỉ tiêu và những định hướng lớn cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; là cơ sở để Chính phủ, các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân./.

Ngày 7/11, Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội Quốc hội khóa XVI sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.