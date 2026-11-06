Nhân rộng các mô hình mới về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giáo dục

Ngày 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ và xác định các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, chuyển đổi số ngành giáo dục đã chuyển từ giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa riêng lẻ sang từng bước hình thành các điều kiện của một hệ thống giáo dục vận hành trên môi trường số.

Hệ thống thể chế, kiến trúc số, dữ liệu, nền tảng số và các công cụ phục vụ quản lý, dạy học đang từng bước được hình thành đồng bộ, tạo nền tảng để chuyển đổi phương thức quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ giáo dục.

Đặc biệt, ngành giáo dục đã cơ bản hình thành nguồn dữ liệu số quy mô toàn quốc, bao phủ các đối tượng cốt lõi của hệ thống. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt chiến dịch số hóa, làm sạch, xác thực và kết nối dữ liệu giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng việc xây dựng, kết nối, xác thực, khai thác cơ sở dữ liệu còn chậm.

Hiện nay, trong tổng số 66,6 triệu văn bằng đã được số hoá, còn 44 triệu văn bằng chưa được gắn mã căn cước công dân. Trong số 12 triệu văn bằng đã được gắn mã căn cước công dân và đồng bộ lên nền tảng VNeID, mới có khoảng 1,2 triệu văn bằng được người dân xác thực.

Trong khi đó, nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia mới được triển khai tại 6 địa phương; hạ tầng, nhân lực, kinh phí còn thiếu; điều kiện bảo đảm ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của ngành cần theo kịp yêu cầu thực tiễn hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng báo cáo về công tác chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cũng tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã luận bàn, cho ý kiến về những giải pháp hiệu quả, khả thi để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi ngành giáo dục; phân định vai trò, trách nhiệm giữa bộ với trách nhiệm của địa phương, các cơ sở giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ số hoá, làm sạch, khai thác dữ liệu và vận hành các nền tảng dùng chung của ngành; công tác bố trí nguồn lực...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh ứng dụng AI và giảng dạy trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông vừa là công cụ đổi mới trong quản lý, dạy học, vừa là nội dung giáo dục cần trang bị cho học sinh. Thành phố triển khai lộ trình giáo dục AI theo 3 bước: Thí điểm từ năm 2022; thí điểm có trọng điểm từ năm học 2025-2026 và triển khai đại trà từ năm học 2026-2027. Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch phát triển ứng dụng AI và đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục vận hành hệ thống hỗ trợ giáo dục thông minh dựa trên AI.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến dịch 100 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo, huy động tổng lực triển khai, không chỉ trong ngành giáo dục mà còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành số hóa, làm sạch và chuẩn hóa 2,9 triệu bản ghi văn bằng, chứng chỉ, đưa lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 75%.

Đối với học bạ số, Hà Nội đã hoàn thành 1,76 triệu học bạ, đạt 99,5%. Số trường hợp chưa hoàn thành chủ yếu là học sinh có yếu tố nước ngoài, thành phố đang phối hợp với lực lượng công an để cấp mã định danh và tiếp tục hoàn thiện. Về hồ sơ giáo dục điện tử, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai chữ ký số trên toàn bộ hệ thống.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ ra 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ: Tốc độ số hóa dữ liệu nhanh nhưng việc xác thực, khai thác dữ liệu còn chậm; cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp chưa bảo đảm điều kiện an toàn thông tin để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia; hạ tầng phục vụ Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia chưa đủ điều kiện mở rộng trên phạm vi toàn quốc; khai thác dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính cần hiệu quả hơn, vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân nộp bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính của ngành; thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành còn nhiều khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Để khắc phục những điểm nghẽn nêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với giá trị của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch dữ liệu văn bằng lịch sử đối với hơn 44 triệu văn bằng chưa có mã căn cước công dân.

Bộ Công an hỗ trợ, nâng dung lượng kết nối để đồng bộ Cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu được kiểm tra, xác thực và có thể sử dụng thực tế.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc cùng chính quyền địa phương các cấp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Về cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thành phương án sử dụng học bạ số, văn bằng số thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Liên quan đến Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an xác định nhu cầu về hạ tầng cần bố trí tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ hoạt động của nền tảng, đảm bảo vận hành đồng bộ, an toàn và đáp ứng nhu cầu của 100% trường học trên cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông; hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Các địa phương và các cơ sở giáo dục tiếp tục thí điểm, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay về ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn của ngành ngay trong năm học 2026-2027.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền cấp xã và cơ sở giáo dục bố trí nhân lực, nguồn lực để hoàn thành số hóa, làm sạch, đồng bộ dữ liệu; chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng số tối thiểu tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục thực hiện sắp xếp và các điểm trường còn điều kiện khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã được giao, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm học 2026-2027 và đưa chuyển đổi số thật sự trở thành một thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo./.

Không dùng hoạt động liên kết để thay thế thực hiện chương trình giáo dục Hoạt động liên kết tại cơ sở giáo dục công lập không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ giáo dục được giao, quyền học tập của học sinh và việc thực hiện giáo dục bắt buộc.