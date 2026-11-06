Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiều 5/11 (theo giờ địa phương), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14.

Tại Đối thoại, hai bên ghi nhận những tiến triển trong hợp tác song phương, đồng thời nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ" tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, gồm trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế Đối thoại-Tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam, Hoa Kỳ hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; an ninh mạng; hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ, coi đây là ưu tiên trong quan hệ hai nước. Việc ký kết Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 23/9/2026 tại Hà Nội là cơ sở để phía Hoa Kỳ mở rộng phạm vi Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam, đồng thời hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành Dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ hiệu quả của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, qua đó, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Trợ lý Bộ trưởng John Noh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ” thời gian qua, trong đó có hợp tác quốc phòng; khẳng định tái ủng hộ Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng cùng chính sách quốc phòng “4 không."

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14. (Ảnh: TTXVN phát)

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những nỗ lực trong hơn 4 thập kỷ qua tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA). Chính thiện chí và sự hợp tác chặt chẽ của cả hai bên trong lĩnh vực này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển, đồng thời là hình mẫu lĩnh vực này, góp phần “gác lại quá khứ, mở ra tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển” giữa hai nước.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào một số nội dung như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế Đối thoại-Tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ-cứu nạn; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; quân y; hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng-an ninh...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; xem xét hỗ trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) triển khai dự án giải phóng đất bị ô nhiễm bom mìn theo tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, trong mục tiêu quốc gia của Việt Nam cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận đã ký kết liên quan tới dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam; mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần đẩy nhanh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” do Chính phủ Việt Nam phát động. Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh (MIA).

Ủng hộ và đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng, Trợ lý Bộ trưởng John Noh đồng thời khẳng định thiện chí và mong muốn của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác hòa bình và xây dựng với Việt Nam. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh mong muốn hai bên tích cực chia sẻ thông tin, tăng cường kết nối. Việc chia sẻ tài liệu lưu trữ, phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ có ý nghĩa quan trọng mà hai bên tiếp tục ưu tiên trong thời gian tới.

Tại Đối thoại, hai Bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã hội kiến ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng vui mừng nhận thấy quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ” thời gian qua phát triển tích cực. Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là: trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; an ninh hàng hải; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đối thoại-tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ trong chiến tranh...

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai...

Nhấn mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác được cả hai nước coi trọng, ưu tiên, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam; hiện thực hóa cam kết đối với Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ nhằm hoàn thành mục tiêu quốc gia cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân trong chiến tranh của cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã có cuộc trao đổi với ông Tim Rieser - Trợ lý nguyên Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn ông Tim Rieser và nguyên Thượng nghị sỹ Patrick Leahy đã dành nhiều tâm huyết cho Việt Nam. Thông qua ông Tim Rieser, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới nguyên Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, đồng thời mong muốn ông tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định đối với Việt Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực được Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm; việc hai nước hợp tác có hiệu quả sẽ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường lòng tin và mở rộng cánh cửa hợp tác trong tương lai. Từ những vấn đề tưởng như thuộc về quá khứ, hai nước đang cùng tạo dựng những giá trị cho hiện tại và tương lai.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ý nghĩa to lớn của hành trình này chính là ở cách những người từng đứng ở hai phía có thể cùng nhau làm cho những vết thương của chiến tranh được xoa dịu, để ký ức không phải là rào cản, mà trở thành điểm tựa cho hòa bình và hợp tác.

Chia sẻ về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà Việt Nam đang tiến hành, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết Chiến dịch đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gen và rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm, nhằm tìm lại những người đã hy sinh, trả lại tên tuổi cho những phần mộ chưa xác định được danh tính, đồng thời làm sạch những vùng đất vẫn còn mang dấu tích chiến tranh. Trong đó, hợp tác quốc tế tiếp tục có ý nghĩa thiết thực. Phía Hoa Kỳ đã thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về thông tin, tư liệu, kỷ vật và công nghệ, trong đó có công nghệ giám định gen, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cùng ngày 5/11/2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã có cuộc trao đổi với ông Tim Rieser, Trợ lý nguyên Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Tim Rieser đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua, nhất là việc hai nước đã vượt qua những khác biệt và nỗi đau chiến tranh để cùng hợp tác vì tương lai tốt đẹp hơn và gần đây đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Tim Rieser cho biết cá nhân ông có tình cảm gắn bó đặc biệt với Việt Nam, luôn làm hết sức mình để đóng góp cho quan hệ hai nước, đặc biệt là duy trì và thúc đẩy các hoạt động liên quan tới khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam…

Ông Tim Rieser đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông cho rằng cách Việt Nam và Hoa Kỳ cùng giải quyết những di sản của quá khứ đang cho thấy một hình mẫu có ý nghĩa đối với quan hệ quốc tế: đối thoại để hóa giải khác biệt, hợp tác để xử lý di sản và cùng hướng tới tương lai. Ông cũng mong muốn thời gian tới, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là nền tảng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần giúp hai nước đạt được các mục tiêu chung về hòa bình và thịnh vượng./.

Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội kiến Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael G. DeSombre, thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích và củng cố quan hệ quốc phòng.