Phó Chủ tịch nước: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ghi nhận lòng trung thành, kiên định và uy tín chính trị

Ngày 6/11, đoàn công tác do bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành; đồng thời thăm, chúc mừng nhà giáo ưu tú tại tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và một số sở, ban, ngành, địa phương.

Tại xã Hoằng Thanh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên gồm ông Nguyễn Sinh Hương (sinh năm 1921), thuộc Chi bộ Lê Lợi và ông Trương Văn Khiết (sinh năm 1928), thuộc Chi bộ Xuân Giang, Đảng bộ xã Hoằng Thanh.

Tại xã Quảng Yên, Phó Chủ tịch nước trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hàn Thị Thắc (sinh năm 1928), thuộc Chi bộ Xuân Tiến, Đảng bộ xã Quảng Yên.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên định và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của các đảng viên tại địa phương.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng và thế hệ cán bộ, đảng viên thể hiện sự tri ân đối với những người đã dành trọn cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người cộng sản, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Cũng trong ngày 6/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tại phường Hàm Rồng. Tại đây, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và ghi nhận những đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, giáo dục luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước; những nhà giáo tận tụy, tâm huyết, có nhiều cống hiến là những tấm gương đáng trân trọng, góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và trách nhiệm của các thế hệ đối với tương lai đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ nỗ lực rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong học tập và công việc./.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở Lào Cai Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cấp ủy, chính quyền ở Lào Cai tiếp tục quan tâm đời sống, sức khỏe của các đảng viên lão thành; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.