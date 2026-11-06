Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha

Ngày 5/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Ngoại giao và các vấn đề toàn cầu Tây Ban Nha Diego Martínez Belío đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 6 giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước; rà soát, đánh giá tổng thể kết quả hợp tác kể từ lần tham vấn trước, đồng thời thống nhất các định hướng, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha, cũng như trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, năng động trong quan hệ song phương thời gian qua trên các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, y tế, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò đầu mối của Bộ Ngoại giao hai nước nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Tây Ban Nha, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam thời gian qua, Quốc vụ khanh Diego Martínez Belío đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam tại khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là việc đưa quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Về hợp tác kinh tế, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao đà tăng trưởng tích cực của kim ngạch thương mại song phương; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Thứ trưởng đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục có tiếng nói ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam; đồng thời tích cực vận động các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó tạo khung pháp lý vững chắc, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, Quốc vụ khanh Diego Martínez Belío hoan nghênh thành công của kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lần thứ nhất tại Madrid (tháng 10/2025) và mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ hai trong năm 2027.

Quốc vụ khanh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh của Tây Ban Nha và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, trong đó chú trọng mở rộng việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa-du lịch tại mỗi nước trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quốc vụ khanh Diego Martínez Belío khẳng định Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị vững chắc giữa hai dân tộc.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ quan điểm nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định lập trường ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực; giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Kết thúc Tham vấn, hai bên nhất trí sẽ tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha lần thứ 6 tại Hà Nội vào thời gian phù hợp.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 6/11, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã đến thăm và làm việc tại Học viện Ngoại giao Tây Ban Nha.

Hai bên đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Tây Ban Nha và Học viện Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao, nghiên cứu và trao đổi học thuật; đồng thời nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình học bổng, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam học tiếng Tây Ban Nha và sinh viên Tây Ban Nha học tiếng Việt.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại sở tại./.

Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Tây Ban Nha Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha tổ chức đại hội lần thứ IV, tăng cường quan hệ hợp tác, đối ngoại nhân dân và thúc đẩy mối quan hệ song phương.