Chính trị

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nga

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga.

Xuân Khu
Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng bà Maria Georgievna Mizonova, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng bà Maria Georgievna Mizonova, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 6/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026), thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa đặc biệt, ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình cách mạng và sự phát triển của Việt Nam và Cách mạng tháng Mười cũng đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Qua những thăng trầm lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga luôn được củng cố và phát triển, vun đắp qua nhiều thế hệ và nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.

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Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với vai trò là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của cả nước, là một đô thị đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đưa những định hướng lớn từ Tuyên bố chung 2026 về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga đi vào cuộc sống, hiện thực hóa thành các mối quan hệ hợp tác cụ thể, trên nhiều lĩnh vực, để phục vụ cho nhu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Liên bang Nga.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ ý nghĩa, bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự kiện Cách mạng tháng Mười Nga đã trở thành bước ngoặt trong lịch sử thế kỷ 20, mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại, đề cao những lý tưởng về công bằng xã hội, tinh thần đoàn kết, sự thống nhất, sự quan tâm đến các thế hệ tương lai và khát vọng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo bà Maria Georgievna Mizonova, đối với Liên bang Nga, những nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga đã trở thành nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam, mối quan hệ song phương giữa hai nước đang ngày càng bền chặt, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm hợp tác quan trọng giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

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Bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại khu vực phía Nam Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh có một cộng đồng đông đảo những người nói tiếng Nga đang sinh sống và làm việc. Nhiều dự án hợp tác chung đang được triển khai thành công.

Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga cam kết luôn sẵn sàng đối thoại và hỗ trợ các sáng kiến nhằm tiếp tục đưa hai nước và các địa phương xích lại gần nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hợp tác địa phương #Cách mạng tháng Mười Nga #Việt Nam-Nga #Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh Nga
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