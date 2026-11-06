Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực mới cho cộng đồng người Việt

Nhân dịp chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, tạo động lực để cộng đồng người Việt hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, đối với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, mỗi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ có ý nghĩa ngoại giao mà còn thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương, giúp bà con cảm nhận được sự quan tâm của đất nước dù đang sinh sống cách xa hàng nghìn cây số.

Ở góc độ quan hệ song phương, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đối với cộng đồng người Việt, những kỳ vọng đó gắn liền với các chuyển biến cụ thể như cơ hội việc làm tốt hơn, môi trường học tập thuận lợi hơn cho du học sinh và sự hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình đang xây dựng cuộc sống lâu dài tại Nhật Bản.

Qua nhiều năm gắn bó với công tác cộng đồng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn nhận thấy người Việt tại Nhật Bản ngày càng trưởng thành, tự tin và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cả hai đất nước. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để bà con hội nhập tốt hơn và phát huy vai trò kết nối Việt Nam với Nhật Bản.

Đánh giá về những đóng góp của cộng đồng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng vai trò của người Việt tại Nhật Bản không chỉ thể hiện qua số lượng lao động hay những đóng góp kinh tế, mà còn qua quá trình từng bước trở thành một phần của xã hội sở tại.

Các kỹ sư, chuyên gia công nghệ và nhà nghiên cứu người Việt đang làm việc tại các doanh nghiệp, trường đại học; người lao động góp sức trong các nhà máy, công trường và cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều doanh nhân Việt Nam khởi nghiệp, tạo việc làm ngay trên đất Nhật.

Kiều bào tại thành phố Fukuoka và gia đình tham dự chương trình “Tiếng Việt trong lòng Kyushu, Nhật Bản.” (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, một chuyển biến đáng ghi nhận là nhiều người Việt không chỉ đến Nhật Bản để học tập, làm việc và cải thiện thu nhập, mà đã từng bước khẳng định năng lực, phát triển sự nghiệp và chủ động đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Thông qua hoạt động của các hội đoàn, các chương trình phối hợp tổ chức lễ hội văn hóa, hỗ trợ người gặp khó khăn và kết nối doanh nghiệp giữa người Việt Nam với người Nhật Bản đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng giữa hai bên.

Ông nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản còn được vun đắp từ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi người Việt sống có trách nhiệm, làm việc tận tâm và được bạn bè Nhật Bản tin tưởng đều đang góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Về những cơ hội từ chuyến thăm, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn hợp tác song phương sẽ tạo điều kiện để bà con không chỉ đến Nhật Bản học tập, làm việc mà còn có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống ổn định, lâu dài.

Ông cho biết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản rất đa dạng, từ thực tập sinh, lao động kỹ năng đặc định, du học sinh đến kỹ sư, nhà nghiên cứu và doanh nhân. Dù có nhu cầu khác nhau, các nhóm đều có chung mong muốn được tạo điều kiện phát huy năng lực và được ghi nhận xứng đáng.

Trong đó, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn đặc biệt kỳ vọng hai nước mở rộng hợp tác về đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, những vấn đề gắn với đời sống như điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi người lao động, giáo dục cho con em người Việt và hỗ trợ các gia đình sinh sống lâu dài tại Nhật Bản cũng cần được quan tâm hơn.

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn nhận định người Việt tại Nhật Bản có khát vọng và năng lực vươn lên. Việc mở rộng cơ hội và xây dựng các cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ giúp bà con phát huy tốt hơn tiềm năng, đóng góp cho xã hội sở tại và quan hệ giữa hai nước.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng cộng đồng cần bắt đầu từ cách sống, làm việc và ứng xử hằng ngày của mỗi người.

Hội nhập không chỉ là sử dụng tốt tiếng Nhật hay có công việc ổn định, mà còn bao gồm việc hiểu, tôn trọng văn hóa, pháp luật và các giá trị của xã hội Nhật Bản.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, mỗi du học sinh, người lao động, kỹ sư hay doanh nhân đều cần ý thức rằng hành động của mình góp phần tạo nên cách nhìn của bạn bè Nhật Bản về đất nước và con người Việt Nam.

Cùng với việc hội nhập, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động tại địa phương, mở rộng tình bạn và hợp tác với người Nhật Bản.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị các hội đoàn người Việt đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, mở rộng nội dung từ giao lưu, tổ chức lễ hội sang hỗ trợ thiết thực cho bà con, kết nối tri thức, doanh nghiệp và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ mong muốn cộng đồng không chỉ được biết đến bởi sự đông đảo, chăm chỉ, mà còn bởi tri thức, tinh thần trách nhiệm và sự tin cậy của xã hội sở tại, qua đó phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản./.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên một tầm cao mới Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để quan hệ hợp tác đạt kết quả thực chất.