Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Điện Biên

Chiều 6/11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đông đảo đảng viên, nhân dân phường Mường Thanh.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Liễm, đảng viên Chi bộ bản Noong Nhai, Đảng bộ phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên (sinh tháng 5/1931, quê quán xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng) vào Đảng ngày 14/10/1948, chính thức ngày 18/4/1949, được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7/11/2026.

Dịp này, 21 đảng viên khác thuộc Đảng bộ phường Mường Thanh cũng được trao tặng Huy hiệu ở các mức từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Liễm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời nhấn mạnh, đồng chí Liễm vào Đảng trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, khi đất nước còn chưa thống nhất và độc lập, tự do vẫn là khát vọng của cả dân tộc.

Khoảng năm 1959, từ quê hương Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm lên Điện Biên, trở thành một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên tham gia xây dựng kinh tế mới, xây dựng nông trường trên địa bàn tỉnh. Dù không đảm nhiệm những chức vụ cao nhưng đồng chí đã bền bỉ, cần mẫn đóng góp công sức cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, những đóng góp bình dị nhưng bền bỉ của các đảng viên lão thành là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo. Mỗi đảng viên cần tiếp tục giữ vững lời thề trước Đảng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng vững mạnh.

Chúc mừng 21 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận những đóng góp xứng đáng của mỗi đảng viên đối với Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác, cư trú; đồng thời thể hiện danh dự, uy tín và niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, trách nhiệm, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm và các đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô khẳng định, Huy hiệu Đảng các đảng viên được nhận hôm nay là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời là niềm tự hào của các gia đình và Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Liễm là tấm gương sáng về sự gắn bó, tận tâm, trách nhiệm với Đảng và quê hương Điện Biên. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự tự hào đối với bản thân tôi và gia đình. Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ đảng, dù trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn giữ vững niềm tin vào Đảng và luôn giáo dục con cháu trân trọng, biết ơn hi sinh của các thế hệ đi trước. Tôi luôn dạy bảo con cháu phải nỗ lực học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phát triển...”./.

Lãnh đạo phường Mường Thanh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ghi nhận lòng trung thành, kiên định và uy tín chính trị Ngày 6/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành; đồng thời thăm, chúc mừng nhà giáo ưu tú tại tỉnh Thanh Hóa.