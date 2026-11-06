Dấu ấn đối ngoại Đảng tại Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á

Từ ngày 4-7/11, tại Seoul, Hàn Quốc, Hội nghị toàn thể lần thứ 13 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) do đảng Dân chủ Đồng hành (DP) và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) của Hàn Quốc đồng tổ chức, với chủ đề "Tái thiết lòng tin trong một thế giới đang chuyển đổi," quy tụ sự tham gia của đại diện của 83 đoàn chính đảng đến từ 36 quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Ngô Lê Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị, nổi bật là phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, chủ trì phiên thảo luận toàn thể thứ tư, phát biểu tiếp nhận vai trò Chủ nhà Hội nghị toàn thể lần thứ 14 năm 2028 và tham gia họp báo sau hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến đổi sâu sắc, cạnh tranh chiến lược, xung đột, chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng phân mảnh gia tăng, hội nghị tập trung thảo luận về vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, tăng cường dân chủ và quản trị, phát triển trí tuệ nhân tạo vì thịnh vượng chung và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt giữa các chính đảng; đồng thời, đề cao vai trò của ICAPP trong kết nối, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức chung của khu vực và thế giới.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, trong đó các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau song cũng đứng trước nguy cơ bị chia rẽ, phân cực sâu sắc hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về củng cố lòng tin và tăng cường hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh tái thiết lòng tin không có nghĩa là xóa bỏ khác biệt, mà là tạo dựng cơ sở để đối thoại, tìm kiếm điểm đồng và hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Trên tinh thần đó, Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất 4 định hướng lớn cho các chính đảng thành viên, gồm tăng cường lòng tin chiến lược, kiến tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hòa bình và ổn định; củng cố lòng tin xã hội, đề cao lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân; định hướng các động lực phát triển mới, nhất là khoa học-công nghệ và trí tuệ nhân tạo, theo hướng có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm; nâng tầm vai trò của ICAPP trong kết nối các chính đảng, kiến tạo đồng thuận và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh từ một đất nước từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã từng bước hóa giải khác biệt, mở rộng quan hệ và hội nhập sâu rộng với thế giới, khẳng định giá trị của đối thoại, hợp tác và lòng tin.

Đồng chí khẳng định bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đặc biệt, tại hội nghị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 vào năm 2028, với sự tín nhiệm, ủng hộ mạnh mẽ của các chính đảng thành viên ICAPP.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của ICAPP, tiếp nối chặng đường hơn 25 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng ICAPP.

Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao tinh thần đối thoại bình đẳng, tôn trọng khác biệt, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các chính đảng; cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo, Ban Thư ký và các thành viên ICAPP để tổ chức thành công Hội nghị năm 2028, góp phần khơi mở những sáng kiến mới, chuyển hóa đồng thuận thành hành động hợp tác thiết thực vì một châu Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam được tín nhiệm đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 năm 2028 là dấu mốc quan trọng của đối ngoại Đảng, thể hiện sự ghi nhận của các chính đảng đối với vai trò, uy tín và những đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương chính đảng.

Đây đồng thời là cơ hội để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ với các chính đảng trong khu vực, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Nhân dịp này, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Ngô Lê Văn đã có cuộc gặp với ông Lee Kai Ho, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ ICAPP, Nghị sỹ Đảng Dân chủ Đồng hành và ông Shin Sung Bum, Phó Chủ tịch Liên minh, Nghị sỹ đảng Quyền lực Quốc dân Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, đồng chí Ngô Lê Văn chúc mừng hai chính đảng và Liên minh Nghị sỹ ICAPP tổ chức thành công Hội nghị Toàn thể lần thứ 13; đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đồng chí nhấn mạnh quan hệ hai nước có nền tảng gắn bó đặc biệt, được vun đắp qua nhiều thập kỷ hợp tác và giao lưu nhân dân sâu rộng; cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa hai dân tộc.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy vai trò của các chính đảng và nghị sỹ trong thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường trao đổi, hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân, doanh nghiệp hai nước sinh sống, học tập, làm việc, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng chí Ngô Lê Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp nhận vai trò Chủ nhà Hội nghị toàn thể lần thứ 14 năm 2028. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Lãnh đạo Liên minh Nghị sỹ ICAPP khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 năm 2028, bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Hai bên cũng trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; chú trọng phát huy thế mạnh, tính bổ trợ và tiềm năng hợp tác của mỗi bên, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kết nối đối tác, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Đồng thời, bên lề hội nghị, Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với Ban Lãnh đạo ICAPP và các chính đảng thành viên nhằm thúc đẩy vai trò của ICAPP và quan hệ hợp tác song phương, góp phần phối hợp chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 14 tại Việt Nam.

Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) được thành lập tháng 9/2000 tại Manila, Philippines, là một trong những diễn đàn đa phương chính đảng lớn nhất châu Á, nhằm thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tăng cường hiểu biết giữa các chính đảng góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Hội nghị toàn thể là hoạt động quan trọng nhất của ICAPP, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, với sự tham gia và ủng hộ đông đảo của các đảng thành viên, để trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, xác định các định hướng hợp tác và thông qua những quyết định quan trọng của tổ chức./.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 1-5/11.