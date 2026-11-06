Ngày 5/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, đã tiến hành phiên thảo luận chung về rà soát toàn diện hoạt động gìn giữ hòa bình.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã tham dự và phát biểu tại phiên họp.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại phiên họp, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động gìn giữ hòa bình trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời chỉ ra những thách thức ngày càng lớn do xung đột phức tạp, các mối đe dọa an ninh mới và khó khăn tài chính.

Các đại diện Liên hợp quốc cũng đề cập những nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn lực lượng và thúc đẩy cải tổ nhằm đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, bảo vệ thường dân và hỗ trợ các tiến trình chính trị.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh 3 ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thứ nhất, giải pháp chính trị phải giữ vai trò trung tâm, các phái bộ cần có nhiệm vụ rõ ràng, khả thi, phù hợp với nguồn lực và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc; quá trình chuyển tiếp, rút lực lượng cần căn cứ vào tình hình thực địa và được phối hợp chặt chẽ với quốc gia sở tại.

Thứ hai, cần ưu tiên bảo đảm an toàn, an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình, nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa mới, đồng thời bảo đảm các biện pháp tiết kiệm ngân sách không ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực, nâng cao năng lực của các nước đóng góp lực lượng và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng, thực chất của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Việt Nam hoan nghênh Báo cáo rà soát của Tổng Thư ký về tương lai các hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc, nhấn mạnh các khuyến nghị cần được các quốc gia thành viên xem xét đầy đủ, trên tinh thần xây dựng và bao trùm, trong đó có vai trò của Ủy ban Đặc biệt về hoạt động gìn giữ hòa bình (C-34).

Khẳng định những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam thông qua việc triển khai lực lượng quân sự, cảnh sát, quân y và công binh, trong đó có các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hoạt động gìn giữ hòa bình./.

Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao sự tham gia hiệu quả của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và đóng góp nhiều hơn nữa.