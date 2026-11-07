Thông cáo báo chí số 20 Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Thứ Bảy, ngày 7/11/2026, ngày làm việc thứ hai mươi, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

BUỔI SÁNG

Từ 8h00 đến 8h10: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 8h10 đến 8h40: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (i) Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; (ii) Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; (iii) Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La;

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (i) Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; (ii) Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; (iii) Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La;

(3) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch;

(4) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Từ 8h40 đến 10h00: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; tên gọi, nội dung của thỏa thuận quốc tế; nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức; ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức; ký kết thỏa thuận quốc tế liên quan đến quốc phòng, an ninh, đầu tư; ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã; chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế; thẩm quyền quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan, hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn; trình tự, thủ tục rút gọn sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế; trình tự, thủ tục rút gọn chấm dứt, rút khỏi hoặc tạm đình chỉ thỏa thuận quốc tế;...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10h15 đến 11h30: Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung sau:

(1) Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (i) Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; (ii) Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; (iii) Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La;

(2) Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

BUỔI CHIỀU

Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Đại biểu Quốc hội tổ 2 thảo luận. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thứ Hai, ngày 9/11/2026:

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

(1) biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

(2) thảo luận về các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

(1) biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027;

(2) thảo luận về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá./.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 Kết quả biểu quyết có 467/469 (93.40%) đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.