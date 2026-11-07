APEC 2027: Nâng tầm vị thế Việt Nam, kết nối nguồn lực phát triển

APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại, hội nghị còn mở ra cơ hội để Việt Nam thu hút các nền kinh tế lớn, mở rộng hợp tác và đưa doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Với các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc – nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao, đây cũng là dịp thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng và tạo động lực phát triển dài hạn. Cơ hội ấy đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, từ năng lực doanh nghiệp, điều kiện phát triển của địa phương đến thể chế, chính sách.

Chiều qua (ngày 6/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 để rà soát công tác chuẩn bị. Báo cáo tại cuộc họp cho biết các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao đang bám sát tiến độ, những vướng mắc về hành lang pháp lý đã được tháo gỡ thông qua 3 nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội.

Trao đổi bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với phóng viên Báo Điện tử Vietnamplus, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) đã chia sẻ về những cơ hội từ sự kiện này cũng như yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp, địa phương và công tác hoàn thiện thể chế.

- APEC 2027 sẽ quy tụ lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên, là cơ hội để quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động và giàu bản sắc văn hóa. Theo đại biểu, sự kiện này sẽ mở ra những cơ hội như thế nào cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tận dụng hiệu quả cơ hội đó?

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn: Tôi cho rằng, những hoạt động như APEC là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua sự kiện này, doanh nghiệp không chỉ có điều kiện tiếp cận các nhà lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế mà còn nhìn thấy cách điều hành, tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Khi chúng ta tổ chức thành công Hội nghị APEC, đây sẽ là cơ hội rất quan trọng để các doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo các nước tham gia tích cực hơn, đặc biệt là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mà Việt Nam mong muốn.

Tôi rất mong chờ Hội nghị APEC được tổ chức và kết thúc tốt đẹp. Quá trình chuẩn bị cho APEC đang được cấp có thẩm quyền đặc biệt quan tâm, dành mọi điều kiện cần thiết để hội nghị có thể được tổ chức trong trạng thái sẵn sàng tốt nhất.

Thực tế, các nước đã đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua. APEC 2027 sẽ là dịp để họ trực tiếp đến Việt Nam, nhìn nhận và đánh giá thực tế những gì đã được cảm nhận, tiếp nhận qua các báo cáo từ bên ngoài.

Các địa phương không thể chỉ chờ APEC đến mà phải chủ động chuẩn bị các điều kiện để thu hút nhà đầu tư, từ hạ tầng, năng lượng, nguồn nhân lực đến cơ chế, thể chế của địa phương. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn

Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan chủ động tìm đến, trao đổi, mở rộng hợp tác. Đặc biệt, chúng ta có điều kiện thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn, cụ thể hóa hơn các quan hệ đã ký kết trong thời gian qua, từ hợp tác toàn diện đến hợp tác song phương, đa phương. Đây là dịp để các nền kinh tế lớn đến Việt Nam, cùng trao đổi và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

- Với các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc, APEC 2027 sẽ mở ra cơ hội như thế nào trong quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu? Các địa phương cần chuẩn bị những điều kiện gì để tận dụng cơ hội này?

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn: Tôi cho rằng, mỗi địa phương hiện nay không chỉ chờ đợi APEC mà ngay trong mục tiêu phát triển của mình cũng phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thu hút nhà đầu tư về hạ tầng, năng lượng, con người, các nguồn lực, thậm chí cả về cơ chế, thể chế của địa phương. Qua các hoạt động như APEC, địa phương có thêm cơ hội để quảng bá, thu hút các nguồn lực đó. APEC là một ví dụ điển hình cho câu chuyện này.

Tôi cho rằng, các địa phương cần đặt mục tiêu xa hơn việc phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, hướng tới duy trì đà phát triển trong dài hạn, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước. Điều này cũng đặt ra trách nhiệm đối với lãnh đạo các địa phương. Muốn làm được, mỗi địa phương phải có những giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế của mình, từ đó tạo động lực phát triển.

Để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng, nâng cấp nhiều dự án, công trình trọng điểm. Trong ảnh: Phối cảnh Khu tổ hợp đa chức năng APEC. Ảnh: TTXVN phát

Không thể nói một địa phương như Hải Phòng có thể vận hành giống như Điện Biên, bởi mỗi địa phương có điều kiện, nền tảng và thế mạnh riêng. Các địa phương cần có cách vận hành phù hợp trên cơ sở nền tảng pháp lý do Trung ương quy định, từ luật đến các nghị quyết thí điểm, để phát huy tốt nhất vai trò và thế mạnh của mình. Và đây cũng là cách mà chúng ta đã phân cấp phân quyền một cách triệt để, vai trò của địa phương sẽ rất quan trọng trong quá trình phát triển.

- Đại biểu kỳ vọng như thế nào về những chuyển biến sau APEC 2027, đặc biệt trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể chế để chuyển hóa các cơ hội hợp tác thành động lực phát triển thực chất cho đất nước?

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn: Tôi rất kỳ vọng sau APEC, Việt Nam sẽ có thêm những cơ hội bứt phá. Đây cũng là cơ hội để những người làm công tác lập pháp như chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, giám sát và kiến nghị với Chính phủ nhằm hoàn thiện hơn các chính sách khi lãnh đạo các nước đặt ra những vấn đề tại Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2027.

Sau sự kiện này, tại Kỳ họp thứ ba hoặc Kỳ họp thứ tư của Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những nội dung được đặt ra, xem xét những vấn đề cần thiết để kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Tôi kỳ vọng APEC 2027 sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp, các địa phương và cả đất nước có thêm động lực phát triển, tạo ra những bước bứt phá, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của đại biểu./.

﻿ Sau APEC, Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm những cơ hội bứt phá.(Ảnh: TTXVN)

Mở rộng thẩm quyền ký kết quốc tế: Phú Quốc cần gì trước thềm APEC 2027? Sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế hướng tới mở rộng thẩm quyền ký kết. Theo đại biểu Mai Dung, phân cấp cần đi cùng năng lực thực thi và giám sát hiệu quả, nhất là khi Phú Quốc chuẩn bị đón APEC 2027.