Vì sao 5 dự án giao thông tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong năm nay?

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 5 dự án giao thông tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch dù thời gian qua có ghi nhận sự chuyển biến trong thi công.

Theo kế hoạch, năm 2026, Bộ Xây dựng có 5 dự án dự kiến khởi công. Đến nay, có 3/5 dự án đã khởi công gồm: cầu Ninh Cường; cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện; hoàn thiện hầm Cù Mông. Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam đang tích cực triển khai để khởi công trong tháng 12/2026.

Ngoài ra, Dự án 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại Đồng bằng sông Cửu Long phải lùi thời hạn khởi công sang Quý II/2027 do Bộ Tài chính đang hoàn thiện các thủ tục liên quan ký kết Hiệp định vay.

Hiện nay, các ban quản lý dự án của Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Pó-Cao Bằng và Dự án đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ngay trong năm 2026.

Với 28 dự án/dự án thành phần được đưa vào kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, đến nay có 14 dự án/dự án thành phần đã hoàn thành.

Trong 14 dự án/dự án thành phần đang thi công, có 5 dự án tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch dù thời gian qua có ghi nhận sự chuyển biến trong thi công gồm: hoàn thiện 3 hầm thuộc Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; hoàn thiện hầm Tuy An thuộc Dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì.

Ngoài một số nguyên nhân khách quan do công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng, phía Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nguyên nhân chủ quan khiến các dự án chưa đáp ứng tiến độ là do các chủ đầu tư/ban quản lý dự án chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhà thầu chưa bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân sự, máy móc thiết bị để tổ chức thi công bù lại tiến độ chậm.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2026, Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đặc biệt là Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án đường bộ cao tốc...

Các đơn vị tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026; đôn đốc tiến độ thực hiện Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình phục vụ Năm APEC 2027, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Nhấn mạnh công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng giao các đơn vị chủ động rà soát, điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án theo quy định; đồng thời triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và tiến độ đề ra./.

Mốc về đích tới gần, hàng loạt các dự án giao thông vẫn bị chậm tiến độ Các địa phương là cơ quan chủ quản dự án giao thông lớn cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung mũi thi công, tăng ca để bù lại tiến độ đã chậm, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đề ra.