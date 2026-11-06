Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm xe kinh doanh vận tải

Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải, tập trung xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Từ đầu năm 2026 đến nay, hàng chục nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải đã bị phát hiện, xử lý.

Cụ thể, từ ngày 15/12/2025 đến 3/11/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải. Trong đó, xe kinh doanh vận tải hành khách có hơn 18.700 trường hợp vi phạm; xe kinh doanh vận tải hàng hóa có hơn 43.800 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 203 trường hợp, trừ điểm Giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm, chở hàng quá khổ, quá tải, để vật liệu rơi vãi trên đường, không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, xe kinh doanh vận tải là nhóm phương tiện hoạt động thường xuyên, với tần suất và cường độ cao trên các tuyến đường đô thị, cửa ngõ, khu vực cảng, kho bãi và các tuyến kết nối liên tỉnh. Trong điều kiện mật độ giao thông lớn, tình trạng ùn tắc thường xuyên, chỉ một hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, chở quá tải, dừng đỗ tùy tiện hoặc tài xế thiếu tỉnh táo cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt, tai nạn liên quan đến ôtô khách và xe container thường để lại hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Do đó, việc kiểm soát hoạt động của nhóm phương tiện này không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm của người điều khiển mà còn hướng đến nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện trong quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi phương tiện lưu thông.

Thực tế, lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác kiểm tra, xử lý linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế trên từng địa bàn, tuyến đường; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an địa phương tổ chức kiểm tra cả trên các tuyến giao thông lẫn tại bến, bãi tập kết phương tiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được bảo đảm đúng quy trình, các hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh sát giao thông kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe; qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế, đồng thời đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, giám sát hoạt động vận tải, tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách và hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng, kéo theo áp lực lớn đối với hoạt động giao thông, nhất là tại các tuyến đường cửa ngõ, khu vực tập trung cảng, bến xe và các đầu mối vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm, tai nạn và ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó, các hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện; phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn./.

Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera Trong số hơn 321.000 trường hợp vi phạm, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe môtô, xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm.