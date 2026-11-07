80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường đặc biệt vẻ vang

Ngày 7/11, tại Lạng Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành của tỉnh Lạng Sơn.

Đó là các đảng viên: Hoàng Thị Thỏa, sinh ngày 15/3/1925, đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hang Đông, Đảng bộ xã Thất Khê; Hoàng Thị Đại, sinh ngày 1/2/1926, đang sinh hoạt tại Chi bộ Phiêng Quăn, Đảng bộ xã Lộc Bình, và Đàm Văn Yên, sinh ngày 12/2/1926, đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phai Rọ, Đảng bộ xã Tân Đoàn.

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Đàm Văn Yên, Đảng bộ xã Tân Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lạng Sơn đã luôn quan tâm, động viên, ghi nhận đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước.

Trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ của đất nước, nay được chứng kiến quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, đảng viên và nhân dân càng thêm tin tưởng và tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng các đảng viên vẫn luôn giữ trọn niềm tin với Đảng và mong các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đảng viên Đàm Văn Yên, Chi bộ thôn Phai Rọ, Đảng bộ xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ cảm xúc tại lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đảng viên Đàm Văn Yên xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, động viên gia đình và con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm những việc có ích cho gia đình và xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đảng viên đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Ba đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay là lớp đảng viên trưởng thành trong những năm tháng gian khổ của cách mạng Việt Nam, khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh dân tộc đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách.

Có thể khẳng định: 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường đặc biệt vẻ vang, minh chứng sinh động cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của các đồng chí.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là minh chứng cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của các đảng viên. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước, chúng ta càng phải trân trọng những giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm và phẩm chất cách mạng mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng.

Các đảng viên lão thành được trao Huy hiệu hôm nay chính là những tấm gương quý báu đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

Nhìn vào quá trình 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng của các đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay càng phải tự nhắc bản thân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết, thực sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí.

Tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những tấm gương, câu chuyện về cuộc đời và sự cống hiến của các thế hệ đi trước để giáo dục lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các đồng chí đảng viên lão thành sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở.