Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 7/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự Ngày hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đại diện tổ chức, doanh nghiệp, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và đông đảo người dân.

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa năm 2026, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của ấp 15, xã Bình Lợi có nhiều khởi sắc, đời sống các gia đình ngày một nâng cao. Trong 9 tháng của năm 2026, thu ngân sách xã đạt hơn 197 tỷ đồng.

Xã có trên 1.900 doanh nghiệp và hơn 2.400 hộ kinh doanh; nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu quả cao; có 17 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” các mô hình tự quản về môi trường, an toàn giao thông được duy trì thực chất, thắt chặt nghĩa tình bà con lối xóm.

Đặc biệt, nhân dân ấp 15 luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu chung vui cùng bà con ấp 15, xã Bình Lợi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tháng 11 có nhiều sự kiện ý nghĩa, đặc biệt lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) - là dịp để cán bộ, nhân dân hướng về văn hóa, cội nguồn của đất nước.

Ngày hội đại đoàn kết hằng năm đã thực sự trở thành ngày vui, ngày hội tụ để chia sẻ, thăm hỏi, gắn bó, đoàn kết tại các khu phố, khu dân cư. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”

Chia sẻ với bà con về tình hình phát triển đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Với tinh thần quyết tâm-quyết liệt -quyết làm, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng GDP 9 tháng đạt 9,01%; cao nhất trong 15 năm qua. Xuất, nhập khẩu lập mốc lịch sử, vượt 1.000 tỷ USD.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Trong kết quả của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước.

Trong 9 tháng, tăng GRDP đạt 9,06%, cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến cuối tháng 9/2026 đạt hơn 676.937 tỷ đồng, tiến gần mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công lần đầu tiên đạt 75,5% sau 9 tháng.

Thành phố cũng tập trung chỉ đạo, từng bước giải quyết ùn tắc giao thông, khắc phục ngập úng; xử lý ô nhiễm môi trường; bảo đảm trật tự xã hội, xây dựng thành phố không ma túy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ấp 15, xã Bình Lợi và Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xã Bình Lợi, trong đó có khu dân cư ấp 15 tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, ma túy.

Việc phòng, chống tệ nạn ma túy phải bắt đầu từ gia đình: cha mẹ quản lý con cái, nhà trường quản lý học sinh; phải có các hoạt động vui chơi lành mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân hỗ trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, phát triển các mô hình hợp tác xã hiệu quả để làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xã Bình Lợi cần phát triển dựa trên nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch. Người dân phải thay đổi nhận thức, trách nhiệm trong sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm. Xã lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng; phát huy phong trào bình dân học vụ số; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh,” giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Bày tỏ vui mừng khi xã Bình Lợi đang từng bước chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và các xã, phường xây dựng những công cụ AI phù hợp với đặc thù quản lý, nhất là trong cải cách hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân thuận tiện, nhanh chóng, không gây phiền hà.

Quốc hội đang thảo luận và sẽ sớm thông qua Luật Dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội mong muốn địa phương sẽ là nơi đi đầu về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương.

Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phải luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết thấu đáo, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.”

Đến nay, ấp 15 chỉ còn 2 hộ cận nghèo, 158 hộ có hoàn cảnh khó khăn (mới thoát nghèo) và 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong bà con tiếp tục giúp đỡ “lá lành đùm lá rách,” không để ai bị bỏ lại phía sau; chúc tình làng nghĩa xóm của khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi ngày càng gắn bó keo sơn./.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh Sáng 7/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.