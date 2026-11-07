Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ngôi nhà của sự đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 5-7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành ngày hội lớn của tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tất cả cùng hoan hỷ chào đón kỳ Đại hội đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Giáo hội, mừng dấu mốc lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Khẳng định sự gắn bó, đồng hành cùng đất nước

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc, chưa có tiền lệ về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phương thức quản lý, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Những thời cơ và thách thức của thời đại đặt ra yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và điều hành, giữ vững truyền thống và bản sắc Phật giáo Việt Nam, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đạo Phật trong đời sống xã hội hiện đại.

Với truyền thống hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha; góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phụng sự hạnh phúc của nhân dân. Kế thừa truyền thống ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kiên định phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn kết, hòa hợp chính là một nét nổi bật nhất, là truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 45 năm qua, tiếp tục được Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ trong diễn văn khai mạc Đại hội.

Hơn 2.500 đại biểu tham dự đại hội (gồm 1.645 đại biểu chính thức, cùng với hơn 1.000 phật tử tiêu biểu trong và ngoài nước) đều cảm nhận được điều Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Nghi thức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bằng Ân, thành phố Hà Nội, cho rằng kỳ Đại hội lần này đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của giáo hội qua 45 năm xây dựng. Song dù thay đổi phương thức hoạt động để thích ứng với sự phát triển của xã hội, giáo hội vẫn cần giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Ở góc độ của một tu sỹ Phật giáo Nam tông Khmer, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh), cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của việc giữ gìn đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và dân tộc nơi “ngôi nhà chung” Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tăng ni, phật tử Việt Nam, dù thuộc hệ phái, pháp môn nào.

Trong những năm qua, các hoạt động nghi lễ, văn hóa Phật giáo, bảo tồn di sản, trùng tu tự viện; thông tin truyền thông, nghiên cứu Phật học và truyền bá kinh điển; trong đó có các kinh điển, nghi lễ, văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer; được quan tâm đầu tư, triển khai rộng khắp đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng. Đồng thời qua đó cũng góp phần vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X càng khẳng định sự gắn bó, đồng hành cùng những chuyển biến quan trọng của đất nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đến nay, Giáo hội đã hoàn thành việc điều chỉnh hệ thống tổ chức, kiện toàn Ban Trị sự tại 34 tỉnh, thành phố, bảo đảm hoạt động Phật sự được duy trì ổn định, phù hợp với tình hình mới khi cả nước triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm: “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng, ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương để thống nhất, đổi mới để phát triển, hiệu lực để thực thi, hiệu quả để phụng sự.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam chia sẻ có những điều phải giữ thật chắc chắn: Chánh pháp, giới luật, tinh thần hòa hợp, bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam và lý tưởng phụng sự con người.

Cũng có những điều cần mạnh dạn đổi mới: quản trị, giáo dục, nghiên cứu, hoằng pháp, truyền thông và phương thức tương tác với xã hội trong thời đại số. Nếu năm 1981, câu hỏi lớn của thế hệ tiền bối là làm thế nào để các tổ chức và hệ phái cùng xây dựng một giáo hội thống nhất thì năm 2026, câu hỏi là: làm thế nào để mái nhà chung ấy không chỉ ngày càng lớn hơn mà còn vững chắc hơn, có chiều sâu hơn và đủ trí tuệ để đồng hành cùng dân tộc trong một thời đại đang biến đổi nhanh chóng.

Với kỳ đại hội X, “ngôi nhà chung” Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang mở ra những cánh cửa mới để đưa hoạt động Phật sự bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ra mắt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kỳ vọng nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ mở ra bước đổi mới toàn diện về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt là việc kế thừa, phát huy năng lực của tăng, ni trẻ trong nhiệm kỳ mới. Thế hệ trẻ có sức khỏe, trí tuệ và khả năng tiếp cận nhanh với những thay đổi của đời sống. Nếu Giáo hội tạo điều kiện để lực lượng này tham gia công tác phật sự, tăng, ni trẻ sẽ có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành và đóng góp cho tổ chức, cho sự phát triển vững mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Với niềm hoan hỷ tham dự kỳ Đại hội lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa, Tiến sỹ Thích Minh Thuận, giảng sư Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang (Tu viện Huệ Quang, Thành phố Hồ Chí Minh), cũng gửi gắm mong mỏi trong chặng đường phát triển mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ hướng mạnh tới thế hệ trẻ, phát huy năng lực của tăng, ni trẻ, đẩy mạnh công tác hoằng pháp, giáo dục-đào tạo, truyền thông-xã hội tới giới trẻ, để qua đó đưa hoạt động Phật sự đến gần hơn với người trẻ hiện nay, góp phần xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, nhân văn và phát triển.

Từ Đại hội lần thứ X, tăng, ni, phật tử Việt Nam với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tinh tấn, cùng niềm tin sâu sắc, quyết tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, phát triển lâu dài, vững bền, đúng như thông điệp của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi đến toàn thể tăng ni, cư sỹ, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Trước vận hội mới của đất nước và những biến chuyển sâu sắc của thời đại, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo; giữ gìn sự thanh tịnh của tăng đoàn, trang nghiêm giáo hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại”./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X Sáng 7/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.