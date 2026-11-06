Thông qua danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 6/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả” bước vào phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của hơn 1.600 đại biểu, đại diện cho hơn 65.000 tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Dự phiên làm việc có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ IX nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là yêu cầu từ thực tiễn; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Giáo hội trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tại phiên làm việc, Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2022-2026, dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; biểu quyết danh sách dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự khóa X. Đại hội đã thông qua danh sách suy tôn bổ sung 23 vị Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh; suy cử 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, hoạt động hoằng pháp có nhiều đổi mới, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo. Các chương trình thuyết giảng, khóa tu, lớp giáo lý trực tiếp và trực tuyến được tổ chức thường xuyên với hơn 200 chương trình thuyết giảng truyền hình trực tiếp. Giáo hội cũng tiến hành số hóa kho bài giảng, đào tạo kiến thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hoằng pháp.

Một dấu ấn đáng chú ý nhiệm kỳ qua, đó là hoạt động cung rước và tôn trí Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ đến Việt Nam nhân Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 đã thu hút hơn 17 triệu lượt người chiêm bái, đảnh lễ. Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung rước về tôn trí tại Tháp Đa Bảo Việt Nam Quốc Tự và tổ chức chiêm bái trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc thu hút hàng triệu lượt tăng ni, phật tử và nhân dân chiêm bái.

Phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật, trong nhiệm kỳ qua, tăng ni, phật tử cả nước tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, hỗ trợ đồng bào khó khăn, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường, trường học và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 7.500 tỷ đồng. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh là dấu ấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Giáo hội, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử cả nước đã tích cực tham gia các phong trào ích nước, lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống mới trên địa bàn khu dân cư; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ quốc phòng, an ninh trật tự xã hội; tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, ủng hộ đồng bào vùng biên giới, hải đảo và góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Giáo hội phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; kiên định lý tưởng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”; lấy phương châm “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả” làm định hướng xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X.

Giai đoạn 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tập trung củng cố tổ chức Giáo hội, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Phật sự; đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản lý Giáo hội hiện đại, phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ Phật sự khác như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Phật giáo, chủ động hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh của đạo Phật; chung tay mạnh mẽ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phiên Toàn thể chính thức của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng 7/11./.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Sáng ngày 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2026).