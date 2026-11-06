Hà Nội nâng sức hấp dẫn điểm đến, kích cầu du lịch cuối năm

Tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, Thủ đô ước đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,57 triệu lượt, khách nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng tương ứng 21,4% và 2,7%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng trưởng khách nội địa còn khiêm tốn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới sản phẩm, tăng cường hoạt động quảng bá và triển khai các chương trình kích cầu phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Trong hai tháng cuối năm, ngành Du lịch Thủ đô tập trung phát triển các sản phẩm có khả năng tạo trải nghiệm khác biệt, triển khai nhiều chương trình, sản phẩm kích cầu du lịch, tập trung khai thác thế mạnh văn hóa, di sản, ẩm thực, du lịch đêm và các sự kiện lễ hội.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường tại các khu, điểm du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh Thủ đô là điểm đến văn minh, thân thiện và hấp dẫn.

Đáng chú ý, nhiều tour du lịch theo chủ đề được giới thiệu như: “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Chùa Hương-hành hương và khám phá sản vật địa phương; “Thăng Long tứ trấn-Bốn đền giữ kinh thành,” “Hoàng hôn sông Hồng.”

Các sản phẩm du lịch đêm, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật cũng tiếp tục được khai thác với những chương trình tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, show diễn Tinh hoa Bắc Bộ, múa rối nước Thăng Long kết hợp khám phá phố cổ Hà Nội.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến Thủ đô. Trong đó, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 11-28/11 tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố; Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21-24/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực đường Phạm Hùng. Thành phố cũng tổ chức Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8, từ ngày 27/11 đến 2/12.

Đối với lĩnh vực lưu trú, các cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn tập trung triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 11 và 12/2026, hướng tới nhiều nhóm khách hàng. Các sản phẩm kích cầu chủ yếu gồm ưu đãi giá phòng, gói nghỉ dưỡng cuối tuần, staycation, combo lưu trú kết hợp ăn uống; chương trình buffet, ẩm thực đặc biệt dịp Giáng sinh và năm mới; các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cuối năm, tiệc cưới và chăm sóc sức khỏe, giải trí.

Song song với kích cầu và phát triển sản phẩm mới, Hà Nội xác định nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và giữ gìn môi trường là những yếu tố quan trọng để duy trì sức cạnh tranh của điểm đến. Hiện, thành phố có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch đang hoạt động đón và phục vụ khách, trong đó 59 khu, điểm du lịch được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại Công viên Thống Nhất. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc phát triển sản phẩm mới được gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp và sinh thái của Thủ đô, lấy chất lượng trải nghiệm, sự hài lòng, an toàn và quyền lợi chính đáng của du khách làm trọng tâm.

Đặc biệt, trước tình trạng tour du lịch “0 đồng” tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản tuyên truyền, cảnh báo về loại hình này; đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm điều kiện kinh doanh, công khai, minh bạch thông tin về chương trình và giá dịch vụ; không tổ chức hoặc liên kết các chương trình du lịch miễn phí, tour “0 đồng” nhằm trục lợi thông qua hoạt động bán hàng.

Với việc kết hợp kích cầu thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, Hà Nội kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành Du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng trải nghiệm, khẳng định vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế./.

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