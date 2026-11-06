Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Cấp làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ngày 6/11, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế dự và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Trung Cấp, Bác sỹ chuyên khoa II, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Tại Quyết định số 3288/QĐ-BYT, ngày 24/10/2026, bà Vũ Thị Thu Hương, Bác sỹ chuyên khoa II, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không chỉ có nhiệm vụ điều trị các bệnh truyền nhiễm mà còn phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia, chủ động trước nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Nguyễn Trung Cấp khẳng định sẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Bệnh viện, giữ vững đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm.

Bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vững vị thế tuyến đầu về truyền nhiễm và nhiệt đới, đồng thời phát triển các lĩnh vực đa khoa; đẩy mạnh chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị; bảo đảm sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Bệnh viện cũng sẽ đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh; đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ cao, giàu y đức.

Ông Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994. Năm 2003, ông hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu; năm 2019 hoàn thành chương trình Bác sỹ chuyên khoa II và được bổ nhiệm chức danh Bác sỹ cao cấp năm 2020.

Gần 20 năm công tác tại Bệnh viện, ông Nguyễn Trung Cấp có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và điều trị người bệnh truyền nhiễm nặng, nguy kịch. Ông cùng các đồng nghiệp tham gia phát triển nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), góp phần nâng cao năng lực điều trị các trường hợp bệnh nặng tại Bệnh viện.

Trong quá trình công tác, ông trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, bác sỹ Nguyễn Trung Cấp là một trong những thầy thuốc trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại bệnh viện, đồng thời hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương có dịch bùng phát./.

Sốt xuất huyết diễn biến khó dự báo, đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong Tại Việt Nam, sốt xuất huyết đã gây gánh nặng liên tục suốt hơn 4 thập kỷ. Kể từ năm 1980 đến nay, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm và năm nào cũng có ca tử vong.