Phân loại rác tại nguồn: Cấp tỉnh phải bảo đảm hạ tầng thu gom, xử lý đồng bộ

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với việc phân loại, không để xảy ra tình trạng phân loại riêng nhưng sau lại thu gom, xử lý chung.

Đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ ngày 24/10/2026, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trong chiều nay (6/11), các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự án luật này.

Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, tái chế chất thải, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo Luật đã quy định thống nhất nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt hướng đến mục tiêu tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu lượng chôn lấp và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trên cơ sở đó giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức, lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương.

Để tránh lúng túng và thực hiện khác nhau tại các địa phương, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bộ này đã ban hành hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn.

Quy định về quản lý chất thải cũng đã được hoàn thiện theo hướng ưu tiên giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng, hạn chế chôn lấp trực tiếp; phân định rõ chất thải, phế liệu và vật liệu tái chế để tạo điều kiện đưa vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trở lại làm nguyên liệu, sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đối với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), dự thảo luật đã bổ sung trách nhiệm pháp lý của tổ chức được ủy quyền thực hiện trách nhiệm tái chế và quy định chuyển tiếp đối với các khoản đóng góp tài chính phát sinh từ năm 2026 trở về trước.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định chi tiết luật cũng đã quy định lộ trình chuyển tiếp đối với một số nhóm sản phẩm, bao bì chưa có đủ hạ tầng tái chế và cơ chế bảo lưu khối lượng nghĩa vụ chưa thực hiện được đối với nhóm sản phẩm, bao bì đặc thù./.

Đầu tư hạ tầng xử lý rác thải: Không thể chậm trễ trước yêu cầu phát triển mới Mặc dù tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực, song hạ tầng xử lý chất thải hiện vẫn chưa đồng bộ, phương thức xử lý còn phụ thuộc lớn vào chôn lấp.