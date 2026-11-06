Nhiều hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở sâu trong lòng các xã vùng dân tộc

Sáng 6/11, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đăk Glei.

Trong 11 hài cốt liệt sỹ được quy tập, an táng, có 9 hài cốt được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 10 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék tìm thấy tại xã Đăk Pék; 2 hài cốt liệt sỹ còn lại được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Cục Chính trị, Quân đoàn 34 tìm thấy trên địa bàn xã Dục Nông.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đăk Glei có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Kết quả hôm nay là bước đầu quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Pék tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, phấn đấu tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất có thể các hài cốt liệt sỹ còn lại, đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương và đất mẹ, bà Nguyễn Thị Thương khẳng định.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 67 hài cốt liệt sỹ tại phường Đăk Cấm và các xã Đăk Pék, Trà Câu, Đăk Tơ Kan, Nghĩa Giang, Đặng Thùy Trâm, Ba Động, Mỏ Cày, Trường Giang, Đăk Ui, Măng Bút, Sa Loong, Sơn Thủy.

Ngoài ra, Đội K53 đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sỹ tại hai nước bạn Lào và Campuchia trong mùa khô 2025-2026 và đưa về nước an táng.

Từ tháng 7/2026 đến nay, qua nguồn tin của người dân và các nhân chứng lịch sử, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, tài liệu, đối chiếu với thông tin, khảo sát thực địa, xác định các vị trí phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.

Quảng Trị truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ ở Nghĩa trang Hướng Hóa Trong số 14 liệt sỹ được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, có liệt sỹ Nguyễn Văn Vượng đã được xác định danh tính.