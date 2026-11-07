Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ

Sáng 7/11, tại Phiên toàn thể chính thức, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả Phiên làm việc thứ nhất, suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã thống nhất suy tôn Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 114 vị; Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 38 vị. Đại hội cũng đã suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 235 Ủy viên chính thức và 40 Ủy viên Dự khuyết; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 Ủy viên.

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những chuyển biến nhanh chóng của thời đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; giữ vững bản sắc Phật giáo Việt Nam; đồng thời đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và điều hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cam kết sẽ nguyện đem hết tâm lực, trí lực và khả năng cùng tập thể Hội đồng Trị sự khóa X tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, trong đó chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, hòa hợp trong Giáo hội; phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự đồng thuận của Tăng Ni, Phật tử; xây dựng Giáo hội thống nhất, trang nghiêm, vững mạnh từ Trung ương đến địa phương; đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm thế hệ trẻ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước; tăng cường công tác đối ngoại Phật giáo, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và các hoạt động Phật sự, đưa Giáo hội thích ứng với yêu cầu phát triển của thời đại.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” của Đại hội phải được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và hành động thiết thực; lấy sự ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững của Giáo hội làm mục tiêu xuyên suốt.

Nhân dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp đối với hoạt động Phật sự của Giáo hội trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành quý báu trong nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ tin tưởng, với truyền thống hơn 45 năm hình thành và phát triển, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng Chứng minh, sự đồng lòng của Hội đồng Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ngôi nhà của sự đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X đánh dấu 45 năm phát triển, khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp và định hướng đổi mới, phụng sự nhân sinh.