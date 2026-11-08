109 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, chiến thắng

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Vladimir Kashin, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử và mang tính toàn cầu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, khẳng định những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn sống mãi và sẽ trường tồn trong nhiều thế kỷ.

Phát biểu chào mừng trước đông đảo các đảng viên và những người ủng hộ phong trào cánh tả tại Liên bang Nga, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov khẳng định ngày nay nhân dân Nga và các nước trên thế giới không chỉ kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mà còn tưởng nhớ một nhà nước dựa trên giai cấp lao động.

Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lenin , đất nước Nga đã vượt qua hàng thế kỷ lạc hậu. Nhân dân Liên Xô trước đây đã đánh bại chủ nghĩa phátxít, vực dậy đất nước từ đống đổ nát./.