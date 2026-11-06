Hàng không châu Âu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ làn sóng đe dọa đánh bom

Một làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các chuyến bay dân dụng tại châu Âu ngày 6/11 đã buộc nhiều sân bay và lực lượng an ninh tăng cường kiểm tra, trong khi một số máy bay phải chuyển hướng hoặc được tiêm kích hộ tống.

Đây là đợt cảnh báo thứ ba trong tuần, sau khi hàng chục chuyến bay bị gián đoạn trong những ngày trước đó. Đến nay, chưa phát hiện thiết bị nổ trên các máy bay liên quan.

Tại Cộng hòa Séc, sân bay quốc tế Vaclav Havel ở Prague ghi nhận cảnh báo đối với 9 chuyến bay, gồm 4 chuyến đến và 5 chuyến đi.

Người phát ngôn sân bay Denisa Hejtmankova cho biết các chuyến bay đến xuất phát từ Đan Mạch, Anh và Tây Ban Nha; trong khi các chuyến bay đi hướng tới Hà Lan, Cộng hòa Cyprus, Romania, Italy và Anh.

Nhà chức trách không công bố chi tiết về từng chuyến bay bị đe dọa. Hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường và không có chuyến nào phải hủy hoặc chuyển hướng do các cảnh báo này.

Cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết đã triển khai các biện pháp an ninh cần thiết phối hợp với sân bay, đồng thời kiểm tra 4 máy bay sau những cảnh báo ngày 5/11.

Tại Hungary, các tiêm kích nước này đã hộ tống 3 chuyến bay dân dụng bị đe dọa đánh bom khi đi qua không phận Hungary ngày 6/11, theo Bộ trưởng Quốc phòng Romulusz Ruszin-Szendi.

Các máy bay được hộ tống gồm một chiếc Airbus A321 trên hành trình từ Brussels (Bỉ) đến Sofia (Bulgaria), cùng hai chuyến bay từ Prague đến Cộng hòa Cyprus và Bucharest (Romania).

Bulgaria cũng nhận được cảnh báo đối với hai chuyến bay đến Sofia trong ngày 6/11. Người phát ngôn Bộ Giao thông nước này cho biết các máy bay xuất phát từ sân bay London Stansted (Anh) và Brussels đều hạ cánh an toàn.



Tại Italy, một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Wizz Air từ Praha đến Rome phải chuyển hướng đến thành phố Venice sau khi nhận được cảnh báo đánh bom. Hành khách được sơ tán sau khi máy bay hạ cánh, trong khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an ninh. Hoạt động hàng không tại sân bay Venice tạm thời bị đình chỉ nhưng sau đó đã được nối lại.

Ở Bồ Đào Nha, cảnh sát cho biết một chuyến bay Ryanair dự kiến khởi hành từ Lisbon đến Rome cũng trở thành mục tiêu của lời đe dọa đánh bom. Cảnh báo được đưa ra khi máy bay thực hiện hành trình từ Rome và đang tiếp cận sân bay Lisbon.

Sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng cảnh sát chuyên trách đã kiểm tra an ninh nhưng không phát hiện thiết bị nổ hoặc vật thể đáng ngờ. Hành khách và hành lý cũng được kiểm tra bổ sung trước khi lên máy bay.

Tại Pháp, Văn phòng Thủ tướng Sebastien Lecornu xác nhận có 4 cảnh báo đánh bom mới nhằm vào các máy bay đang bay qua không phận nước này. Tất cả máy bay đều hạ cánh an toàn và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra theo quy định.

Trong khi đó, cảnh sát Đan Mạch ngày 6/11 tiếp tục điều động lực lượng đến sân bay Copenhagen để điều tra các cảnh báo nhằm vào hoạt động hàng không. Đánh giá ban đầu cho thấy không có nguy cơ đe dọa hành khách. Sân bay cho biết hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, trong ngày 5/11, gần 30 chuyến bay tại châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo đánh bom, khiến một số máy bay phải hạ cánh ngoài kế hoạch, chuyển hướng hoặc được tiêm kích hộ tống.

Các vụ việc cũng gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay ở Italy, Bulgaria và các quốc gia khác.

Giới chuyên gia an ninh nhận định loạt cảnh báo có một số dấu hiệu của hành vi tấn công hỗn hợp có phối hợp, song cũng không loại trừ khả năng đây là những hành động bắt chước hoặc xuất phát từ động cơ cá nhân.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares cho rằng việc nhiều sự cố xảy ra với phương thức tương tự khó có thể chỉ là sự trùng hợp, đồng thời cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị ứng phó với những hình thức gây bất ổn mới.

Hiện các nhà chức trách chưa công bố bằng chứng xác định thủ phạm hoặc mối liên hệ giữa những vụ việc trong làn sóng đe dọa này./.

Thêm nhiều chuyến bay ở châu Âu bị đe dọa đánh bom Nhiều máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc bay dưới sự hộ tống của máy bay chiến đấu, trong làn sóng đe dọa đánh bom nhằm vào hàng không châu Âu kéo dài từ đầu tuần.