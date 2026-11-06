EU thắt chặt kiểm soát sữa công thức cho trẻ sơ sinh sau bê bối nhiễm độc

Ngày 6/11, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn thực phẩm đối với sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, sau vụ bê bối nhiễm độc liên quan đến cereulide - một loại độc tố có thể gây nôn ói ở trẻ sơ sinh.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết 27 quốc gia thành viên EU đã thông qua việc áp dụng “tiêu chuẩn an toàn thực phẩm lâu dài đối với cereulide trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh."

Các quốc gia EU đã nhất trí áp dụng ngưỡng giới hạn an toàn tối đa nghiêm ngặt đối với hàm lượng cereulide trong cả sữa công thức dạng bột và dạng lỏng, nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe trẻ sơ sinh.

Trước đó, tháng 12/2025, Nestlé đã tiến hành thu hồi hàng chục lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại nhiều quốc gia do lo ngại sản phẩm có thể chứa độc tố cereulide.

Các nhà sản xuất khác, trong đó có Danone và Lactalis, sau đó cũng triển khai các đợt thu hồi tương tự, kéo dài đến tháng Tư vừa qua.

Theo EU, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm độc được xác định có liên quan đến việc sử dụng một nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, cụ thể là loại dầu chứa axit arachidonic.

EC cho biết sự hiện diện của cereulide trong các sản phẩm là hệ quả của “những thiếu sót trong quy trình sản xuất”./.

Mở rộng chiến dịch thu hồi sữa công thức nhiễm độc tố tại nhiều nước châu Âu Việc mở rộng chiến dịch được triển khai trong bối cảnh từ tháng 12/2025, khi nhiều nhà sản xuất sữa công thức trên toàn cầu đã thu hồi sản phẩm tại hơn 60 quốc gia vì nguy cơ nhiễm độc tố trên.