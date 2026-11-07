109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng ,chiến thắng

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sáng 7/11 theo giờ địa phương, Đảng Cộng sản Liên bang Nga long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại (1917-2026).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện quan trọng này.



Ông Vladimir Kashin, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đã khai mạc và điều hành sự kiện.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Kashin nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử và mang tính toàn cầu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, khẳng định những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn sống mãi và sẽ trường tồn trong nhiều thế kỷ.



Phát biểu chào mừng trước đông đảo các đảng viên và những người ủng hộ phong trào cánh tả tại Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov khẳng định, ngày nay nhân dân Nga và các nước trên thế giới không chỉ kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mà còn tưởng nhớ một nhà nước dựa trên giai cấp lao động.

Ông nhấn mạnh: “Những chiến công vĩ đại của thời kỳ Xô Viết vẫn là đỉnh cao của nền độc lập quốc gia Nga. Ngày nay, những người ở tiền tuyến đang chiến đấu vì Tổ quốc thống nhất, không thể chia cắt của chúng ta, và họ đang chiến đấu dưới lá cờ đỏ chiến thắng, tiếp nối những chiến tích của dân tộc, cha ông họ.”

Theo ông Zyuganov, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, nền giáo dục nhân dân ưu việt đã tạo ra những điều kiện xã hội tốt nhất và chứng minh cho tất cả các dân tộc trên hành tinh thấy rằng cuộc đấu tranh chống lại thực dân có thể kết thúc bằng thành công rực rỡ. Sau đó, những người cộng sản đã chứng minh điều này bằng thực tiễn của họ ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.



Theo nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã thắp sáng thế giới bằng ánh sáng của niềm hy vọng lớn lao. Chính quyền Xô Viết đã mở ra cánh cửa tri thức cho hàng triệu công nhân và nông dân, đảm bảo quyền làm việc và nghỉ ngơi, và củng cố niềm tin vào tương lai. Người lao động ngẩng cao đầu, giành được phẩm giá, và trở thành những người kiến tạo thực sự của lịch sử.



Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lenin và I.V. Stalin, đất nước Nga đã vượt qua hàng thế kỷ lạc hậu. Ánh sáng của nhà máy Magnitka và nhà máy thủy điện Dnieper báo hiệu sự ra đời của một cường quốc công nghiệp hùng mạnh.

Nhân dân Liên Xô trước đây đã đánh bại chủ nghĩa phátxít, vực dậy đất nước từ đống đổ nát và mở đường vươn tới những vì sao. Những tiến bộ trong kinh tế và khoa học đã đảm bảo sự cân bằng về tên lửa hạt nhân.



Đối với công nhân và nông dân trên toàn thế giới, tấm gương của Liên Xô trước đây đã chỉ ra con đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, đến sự giải phóng khỏi áp bức xã hội và thực dân. Tư tưởng của Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người ngày nay đấu tranh cho tự do và công lý.

Tiếp nối công cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, những người cộng sản Nga trân trọng tôn vinh những chiến công anh hùng của những người xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, các lãnh đạo doanh nghiệp nhân dân và các đảng viên cộng sản Liên bang Nga đứng đầu các vùng đang phát triển thành công trong các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng trường học và nhà trẻ. Họ luôn nỗ lực phấn đấu vì lợi ích của người lao động, tương lai của thế hệ trẻ và những lý tưởng cao đẹp nhất.



Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov khẳng định Cách mạng Tháng Mười là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và chiến thắng. Những thành công của Trung Quốc và Việt Nam, kinh nghiệm của Belarus, sự kiên cường của Cuba, và kinh nghiệm của Triều Tiên và Lào khẳng định sức sống mãnh liệt của tư tưởng và khát vọng của những người cộng sản trên toàn thế giới.

Sau lễ míttinh tại quảng trường Nhà hát, những người tham gia sự kiện đã tiến về Quảng trường Đỏ lịch sử, đặt vòng hoa và hoa tươi tại lăng Vladimir Ilyich Lenin, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại./.

Cách mạng Tháng Mười: Con đường hướng tới công bằng xã hội và dân chủ đích thực Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định Cách mạng Tháng Mười đã thay đổi mãi mãi tiến trình lịch sử thế giới, mở ra con đường cho nhân loại hướng tới công bằng xã hội và dân chủ đích thực.