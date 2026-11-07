Hai di sản tư liệu mới của Việt Nam: Dấu ấn trăm năm trên đá

Hai hồ sơ "Văn bia Phố Hiến" và "Ma nhai trên núi Non Nước" của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh về tính xác thực, tính toàn vẹn, tính độc bản, tầm quan trọng và ý nghĩa ở cấp khu vực.

UNESCO chính thức ghi danh hai hồ sơ văn hóa của Việt Nam gồm “Văn bia Phố Hiến” (Hưng Yên) và “Ma nhai trên núi Non Nước” (Ninh Bình) vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lễ công bố được thực hiện trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) diễn ra ngày 5/11/2026 tại Jakarta, Indonesia.

Hai hồ sơ "Văn bia Phố Hiến" và "Ma nhai trên núi Non Nước" của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh về tính xác thực, tính toàn vẹn, tính độc bản, tầm quan trọng và ý nghĩa ở cấp khu vực; có kế hoạch bảo quản, quản lý và tiếp cận khả thi.

Cả hai hồ sơ này đều được 100% phiếu đồng thuận, nằm trong số 21/24 hồ sơ được MOWCAP thông qua tại kỳ.

Với hai di sản tư liệu mới, tổng số di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO công nhận nâng lên 13 di sản, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển văn hóa quốc gia.

Thành quả này trực tiếp góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trọng tâm là phấn đấu đạt thêm 5 di sản được UNESCO ghi danh vào năm 2030 và 10 di sản vào năm 2045./.