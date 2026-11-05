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Pháp: Lại xảy ra cảnh báo đánh bom khiến một chuyến bay phải chuyển hướng

Máy bay Airbus A320 của hãng Aer Lingus đang trên hành trình từ Dublin đến Rome đã phải đổi hướng đến Pháp ngày 5/11, trong bối cảnh nhiều chuyến bay tại châu Âu liên tiếp nhận báo động đánh bom giả.

Đài Trang
(Nguồn: mạng X)
(Nguồn: mạng X)

Ngày 5/11, một máy bay chở khách Airbus A320 đang trên hành trình từ Dublin (Ireland) đến Rome (Italy) đã phải chuyển hướng đến căn cứ không quân Évreux tại Fauville, Pháp, sau khi nhận được cảnh báo đánh bom.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi báo động bom giả nhắm vào những chuyến bay tại châu Âu.

Trong một thông báo, Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết đang theo dõi sát sao tình hình.

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay trên thuộc hãng hàng không Aer Lingus đã đổi hướng gần thủ đô Paris và bay vòng quanh khu vực Evreux sau khi phát tín hiệu khẩn cấp trên không.

Trước đó, ngày 3/11, một làn sóng báo động bom giả liên tiếp nhắm vào ít nhất 7 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu đã kích hoạt trạng thái báo động an ninh khẩn cấp tại hàng loạt quốc gia, trong đó gồm Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bulgaria.

Dù toàn bộ các đợt kiểm tra an ninh sau đó đều không phát hiện bất kỳ vật thể nguy hiểm nào, song chuỗi sự cố đã gây ra tình trạng hỗn loạn, gián đoạn lịch trình hàng không trên diện rộng.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Hy Lạp cũng đã kích hoạt trạng thái cảnh báo cao độ tại cảng Syros thuộc quần đảo Cyclades sau khi nhận được thông tin về nguy cơ có thiết bị nổ gài bên dưới thân tàu du lịch Crown Iris./.

(TTXVN/Vietnam+)
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