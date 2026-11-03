Bulgaria khẩn trương xác minh nguy cơ đánh bom máy bay tại sân bay Sofia

Ngày 3/11, các đơn vị chống khủng bố Bulgaria đã tiến hành kiểm tra một máy bay tại sân bay Sofia để xác minh nguy cơ có thiết bị nổ trên máy bay, sau khi nhiều cơ quan nhận được các thông báo đe dọa đánh bom.



Phát biểu với báo giới, ông Lyubomir Nikolov, quyền Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria, cho biết máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Sofia chỉ vài phút trước khi lực lượng chức năng triển khai kiểm tra.



Ông Nikolov cho biết các thông báo đe dọa đánh bom đã được gửi tới nhiều cơ quan. Đáng chú ý, những cảnh báo gần đây bắt đầu nhắm tới cả các hãng hàng không, buộc một số chuyến bay phải thay đổi hành trình và triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết.



Quan chức này khẳng định các cơ quan chức năng đã tuân thủ đầy đủ quy trình an ninh hiện hành và xử lý tất cả các cảnh báo nhận được. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cho thấy tồn tại ý đồ khủng bố cụ thể hoặc kế hoạch tiến hành hành động khủng bố.



Bulgaria đã tăng cường các biện pháp an ninh tại sân bay, đồng thời duy trì trạng thái cảnh giác cao và sẵn sàng ứng phó với mọi nguy cơ tiềm ẩn.



Ông Nikolov cũng cho biết trong một số vụ việc tương tự trước đây, cơ quan chức năng đã xác định được các địa chỉ thư điện tử được sử dụng để gửi thông báo đe dọa và truy vết các địa chỉ giao thức Internet (IP) có liên quan đến một số quốc gia châu Âu khác./.

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