Ukraine thúc đẩy phối hợp ngoại giao và tìm kiếm hỗ trợ an ninh từ phương Tây

Ngày 3/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Berlin (Đức) nhằm củng cố sự ủng hộ của các đối tác đối với Kiev, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang được thúc đẩy.



Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết các nội dung trọng tâm trong chuyến thăm gồm phối hợp ngoại giao trước những cuộc gặp quan trọng sắp tới, tăng cường năng lực phòng không và hỗ trợ lĩnh vực năng lượng của Ukraine.



Đức hiện là một trong những quốc gia hỗ trợ Ukraine nhiều nhất về quân sự, tài chính và nhân đạo. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhiều lần khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev.

Chuyến thăm Berlin của ông Zelensky cũng diễn ra trùng dịp với hội nghị về an ninh và quốc phòng, tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột Ukraine và những lo ngại về nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng đối với châu Âu.



Trong khi đó, các nhà đàm phán châu Âu, Ukraine, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến hành cuộc họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 4/11, nhằm chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.



Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 3/11, cuộc họp sẽ có sự tham gia của đại diện Ukraine, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, NATO và Ngân hàng Thế giới (WB). Người phát ngôn EC Paula Pinho cho biết cuộc gặp nhằm tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó tại Miami (Mỹ), hướng tới thiết lập nền hòa bình lâu dài và bền vững cho Ukraine.



Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề tái thiết và thúc đẩy thịnh vượng hậu xung đột tại Ukraine, với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia phía châu Âu. EC chưa công bố đại diện của Mỹ tham dự cuộc họp.



Song song với các nỗ lực ngoại giao, Pháp và Anh ngày 3/11 thông báo khoảng 2.800 binh sỹ thuộc 10 quốc gia châu Âu sẽ tham gia cuộc diễn tập đầu tiên của Lực lượng đa quốc gia hỗ trợ Ukraine (MNF-U), dự kiến tổ chức tại Ba Lan từ ngày 9-22/11.



Cuộc tập trận mang tên Koalicja (tiếng Ba Lan có nghĩa là "Liên minh") sẽ có sự tham gia của binh sỹ Bỉ, Estonia, Đức, Pháp, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh. Các hoạt động trên bộ và trên không dự kiến diễn ra quanh thị trấn Nowa Deba, cách biên giới Ukraine khoảng 100 km về phía Tây.



Pháp sẽ đóng góp lực lượng lớn nhất với 1.100 binh sỹ, trong khi Anh triển khai 300 quân nhân, trong đó có các binh sỹ thuộc Lữ đoàn số 7, cùng máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tổ chức một cuộc diễn tập mô phỏng hoạt động trên biển nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng cho các chiến dịch rà phá thủy lôi trong tương lai tại Biển Đen, song không tham gia hoạt động trên bộ tại Ba Lan.



MNF-U do Pháp và Anh dẫn dắt, được thành lập năm 2025 và hiện có sở chỉ huy tác chiến tại Paris. Đây không phải là lực lượng thuộc NATO và có sự tham gia hạn chế của Mỹ.

Lực lượng này không có nhiệm vụ tấn công và chỉ được triển khai tại Ukraine một khi nước này và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ năm 2022.

Theo kế hoạch, MNF-U sẽ hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine, góp phần bảo đảm an ninh trên không phận nước này và tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế tại Biển Đen được nối lại.



Cuộc diễn tập cũng nhằm kiểm tra phương án triển khai lực lượng, xử lý những khó khăn tiềm tàng về hậu cần và khác biệt trong quy trình hoạt động giữa quân đội các nước.

Các hoạt động dự kiến chủ yếu sử dụng trang thiết bị hạng nhẹ như thiết bị bay không người lái (UAV), phục vụ huấn luyện chống UAV và tự vệ; không triển khai xe tăng hoặc vũ khí hạng nặng./.

Nga, Ukraine tuyên bố hứng chịu tấn công quy mô lớn Khu vực thủ đô Moskva đêm qua đã phát hiện tổng cộng 493 UAV. Đây được cho là một trong những cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất trong vòng 6 tháng qua nhằm vào khu vực này.