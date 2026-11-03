Nga, Ukraine tuyên bố hứng chịu tấn công quy mô lớn

Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 856 thiết bị bay không người lái (UAV) trên các vùng lãnh thổ của Nga và Biển Đen trong đêm 2 và rạng sáng 3/11.



Riêng khu vực thủ đô Moskva đêm qua đã phát hiện tổng cộng 493 UAV. Đây được cho là một trong những cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất trong vòng 6 tháng qua nhằm vào khu vực này.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ hầu hết các UAV khi chúng hướng về khu vực thủ đô.



Tại tỉnh Yaroslavl, Thống đốc Mikhail Yevrayev cho biết lực lượng phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công với 124 UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu ở thành phố cùng tên trong đêm qua. Mặc dù vậy, vẫn có 2 nhân viên tại nhà máy lọc dầu này bị thương.

Cuộc tấn công cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu, cũng như một số tòa nhà chung cư và nhà riêng. Một số ôtô cá nhân cũng bị hư hại.



Trong khi đó, Ukraine cho biết đã hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều khu vực trên cả nước trong cùng thời gian trên.

Theo tờ Kyiv Post của Ukraine, cuộc tấn công đã nhắm trúng các cơ sở hạ tầng năng lượng, khu dân cư cùng cơ sở y tế trên nhiều tỉnh thành, khiến nhiều người bị thương. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Kharkov, Dnipro, Zhytomyr và nhiều thành phố khác.

Cơ quan vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết đã buộc phải cắt điện khẩn cấp tại một số nơi trong sáng 3/11, trong đó có khu vực thủ đô Kiev.

Kharkov là một trong những thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Thị trưởng Kharkov, ông Ihor Terekhov cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại một cơ sở y tế cùng nhiều tòa nhà chung cư lân cận tại thành phố này.



Liên quan đến cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) trong hai ngày 10-11/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin này.

Theo ông, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Nga đến Abu Dhabi để tham gia cuộc đàm phán ba bên.



Trước đó, ngày 2/11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff cho biết Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga trong hai ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình./.

Nga và Mỹ xúc tiến ấn định lịch đàm phán ba bên với Ukraine Moskva và Washington đã bắt đầu phối hợp triển khai những bước đi cần thiết nhằm ấn định thời gian tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, UAE.